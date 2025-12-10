Así detuvieron al acosador de las celebridades

Pyjama Man, el ahora acosador de las celebridades , se ha convertido en un tema del que hablar, una persona que ha sido capaz de saltarse los filtros de seguridad para poder estar a un lado de importantes celebridades, generando mucha controversia.

Recientemente, tras intentar pasar desapercibido, las autoridades lograron identificarlo en un concierto de Lady Gaga, logrando su detención y para ser vetado de eventos similares. Te contaremos qué fue lo que pasó.

¿Qué hizo Pyjama Man?

Johnson Wen, mejor conocido en las redes como Pyjama Man, casi lo vuelve a hacer, puesto que el hombre australiano fue interceptado por las autoridades durante un concierto de Lady Gaga en Brisbane.

Podemos ver varios videos en TikTok, donde el hombre portaba unas gafas, un bigote y una peluca negra, hasta que personal de seguridad lo identifica y le pide que se quite los elementos; al lograr reconocerlo, le pide que abandone el recinto. Puesto que su rostro ya está vetado de dichos eventos.

Aunque parecía que el concierto todavía no empezaba, el personal de seguridad pudo impedir su ingreso, ya que posiblemente su principal intención era saltar los filtros de seguridad para subir al escenario con la cantante.

Ante lo ocurrido, el acosador de las celebridades en su Instagram @pyjamaman, en una de sus historias, subió una foto de su rostro, explicando que fue sacado del concierto de Lady Gaga y que muchos fans le empezaron a abuchear al identificarlo.

¿Por qué es polémico Pyjama Man?

En los últimos meses, el nombre de Pyjama Man ha obtenido fuerza. No olvidemos que en noviembre del 2025, dicho usuario, durante la alfombra roja de la película “Wicked: For Good”, logró saltar las vallas de seguridad para abrazar a Ariana Grande, siendo un momento incómodo para los asistentes.

Sin embargo, no es la primera vez que lo hace; se ha dado a conocer como el “acosador de las celebridades”, ya que lo ha hecho en diversos conciertos con celebridades como Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers. Igualmente, ha logrado invadir los elementos de seguridad en eventos deportivos. Ahora su rostro es vetado de eventos musicales o de entretenimiento.