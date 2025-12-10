Windows o MacBook: cuál realmente detecta mejor los virus y cuida más tu información

Cuando se trata de elegir una computadora, la seguridad es uno de los factores más importantes. Tanto Windows como MacBook han evolucionado para ofrecer sistemas cada vez más robustos, con protección contra virus, malware y ataques que buscan robar tus datos. Sin embargo, cada plataforma utiliza métodos distintos para mantener tu información a salvo, y eso influye directamente en su efectividad.

En esta guía analizamos cómo funciona la seguridad en ambos sistemas, cuál detecta mejor las amenazas y cuál protege más tus archivos, contraseñas y privacidad en el uso diario.

¿Qué sistema reconoce mejor los virus?

De acuerdo a expertos en informática de Cybernews, Windows detecta mejor los virus, pero no porque sea más seguro, sino porque está expuesto a muchas más amenazas y cuenta con herramientas de detección más activas.

¿Por qué Windows detecta más virus?

Windows es el sistema más usado en el mundo, por lo que los hackers lo atacan más. Por tal motivo, los desarrolladores incluyeron en estas PC:



Windows Defender, un antivirus integrado que se actualiza constantemente.

un antivirus integrado que se actualiza constantemente. Permite instalar una gran variedad de antivirus externos que aumentan la detección.

que aumentan la detección. Su arquitectura es más abierta, lo que facilita tanto el trabajo de protección como el surgimiento de virus.

Con respecto a macOS, los virus para Mac existen, pero son menos comunes. Por tal razón, sus disposivitos:



No “detecta más”, sino que está menos expuesto .

. Usa un sistema muy cerrado con fuertes barreras internas (Gatekeeper, XProtect).

con fuertes barreras internas (Gatekeeper, XProtect). Identifica malware conocido , pero no está pensado para un rastreo tan amplio como Windows.

, pero no está pensado para un rastreo tan amplio como Windows. Su fortaleza es la prevención.

Laptop macbook con Google

¿Qué sucede con el cuidado de datos personales?

En este caso, macOS suele considerarse más seguro y mejor para proteger tu información, debido a su estructura cerrada y a los controles estrictos sobre las apps.

Según el portal de Apple, sus computadoras cuentan con:

