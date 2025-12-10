El Pueblo Mágico cerca de CDMX que es cálido en invierno, ideal para personas de la tercera edad, según la IA

A pocos kilómetros de la CDMX, existe un Pueblo Mágico que destaca por conservar un clima cálido incluso durante el invierno, lo que lo convierte en una opción ideal para personas de la tercera edad que buscan viajar sin enfrentarse a temperaturas extremas. Según el análisis de una inteligencia artificial (IA), este destino combina tranquilidad, accesibilidad y un ambiente relajado que permite disfrutar de paseos al aire libre, gastronomía local y actividades culturales sin complicaciones.

Se trata de Tepoztlán, a unos 85 kilómetros al sur de la Ciudad de México, ubicado en el estado de Morelos, que actualmente se convirtió en el lugar preferido de los adultos mayores para visitar durante la temporada invernal, de acuerdo a la herramienta digital ChatGPT.

La temperatura promedio de Tepoztlán en invierno

Este Pueblo Mágico cuenta con un clima es agradable todo el año. Desde el portal Accuweather mencionaron que las temperaturas suelen oscilar entre aproximadamente 8 °C y 29 °C, evitando extremos intensos de frío o calor, transformándose en un sitio clave para las personas que desean disfrutar de paseos por la localidad.

Los motivos por los que Tepoztlán es ideal para adultos mayores

A su vez, desde el portal turístico Visit México mencionaron que este Pueblo Mágico muy cerca de CDMX es un plan perfecto para personas de la tercera edad por contar con:

