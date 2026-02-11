Se calientan los ánimos entre Alfredo Adame y Carlos Trejo previo a su enfrentamiento arriba del ring

Carlos Trejo encendió el escenario previo a su enfrentamiento contra el ganador de La Granja VIP, Alfredo Adame, y es que durante la presentación del Ring Royal arremetió contra el actor, provocando que asistentes y presentadores se levantaran de sus asientos.

Durante el careo que se realizó entre estas dos celebridades los gritos, insultos y amenazas se hicieron presentes en todo momento, incluso hubo un momento de tensión y preocupación cuando el “Golden Boy” lanzó un micrófono que estuvo a punto de impactar en la boxeadora “La Barby” Juárez.

“Despídete de tu familia porque no vas a volver a regresar”, fue la advertencia que lanzó el cazafantasmas a Adame, reiterando que la rivalidad que ha existido por décadas sigue más presente que nunca.

¿Qué es el Ring Royal y cuándo será?

El Ring Royal Fights, es uno de los eventos más esperados del año el cual está bajo la organización de Poncho Denigris, este espectáculo promete ser explosivo y polémico debido a los enfrentamientos que habrá entre celebridades, deportistas, conductores e influencers.

El próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey se realizará el Ring Royal Fight generando desde ya, que será una noche histórica que marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento de combate.