¿Tiembla Alfredo Adame? Así entrena Carlos Trejo golpeando un árbol al estilo muay thai

Recientemente en redes sociales ha comenzado a circular un video que rápidamente dio de qué hablar: Dentro del clip, Carlos Trejo aparece entrando frente a un árbol, utilizando una llanta como amortiguador, ejercicio que formará parte de su entrenamiento rumbo a la esperada pelea contra Alfredo Adame.

Ahora lee: ¿Fast & Furious XI ya tiene fecha de estreno?: El final de la saga llegará en marzo

Golpear un árbol: ¿Entrenamiento real o simple espectáculo?

A pesar de lo que muchos podrían esperar o de lo extremo o improvisado del entrenamiento, lo cierto es que golpear superficies firmes con protección ha sido utilizado históricamente en disciplinas como el muay thai, karate y kung fu. No obstante, es importante recordar que siempre se debe realizar de manera controlada y de la mano de un experto. Del mismo modo, es importante señalar que la llanta colocada sobre el árbol está pensada para cumplir la función de absorber parte del impacto, reduciendo el riesgo de lesiones graves.

Es importante advertir que diversos expertos coinciden en que este tipo de entrenamientos solo es efectivo cuando se realiza con técnica adecuada, progresión y supervisión, ya que de no seguir estas recomendaciones y hacerlo de una manera incorrecta podría provocar daños graves en articulaciones y en general en todo el cuerpo.

La técnica de Carlos Trejo al estilo muay thai

Dentro del video, se puede observar cómo Carlos Trejo presume su técnica, con una postura y resistencia; a pesar de que en ningún momento impacta contra la protección del cuerpo, se puede observar su disciplina.

El mensaje previo a la pelea con Alfredo Adame

Para la comunidad en internet, el momento elegido para viralizar este clip no es otro que el previo a su esperada pelea con Alfredo Adame, actor y reciente ganador de La Granja VIP. Para los seguidores del Cazafantasmas, este clip es una intimidación mediática, que enciende la controversia.