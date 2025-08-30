Así fue la pelea de Adrián Marcelo y Poncho de Nigris en el aeropuerto (VIDEO)

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo, protagonizaron un nuevo escándalo, luego de que se cruzaran en un aeropuerto y discutieran. El acalorado momento quedó captado en un video y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

De acuerdo a las imágenes se puede ver a Poncho avanzando hacia el lugar donde se encontraba Marcelo. Allí le exigía que bajara para aclarar los problemas de manera directa.

Adrián no se quedó callado y respondía ante las provocaciones. En el medio se encontraba Iván “La Mole” que trataba de intervenir para evitar que la situación llegara a agresiones físicas.

Así fue el enfrentamiento entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo

La discusión tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ambos transitaban por razones laborales. Adrián Marcelo estaba en la capital para ultimar detalles de su espectáculo Hermanos de Leche junto a La Mole.

Poncho de Nigris, había llegado a la ciudad para poder hacer una colaboración junto a Wendy Guevara, incluyendo actividades con sus seguidores y eventos promocionales. Sus horarios coincidieron y se encontraron en el lugar.

https://x.com/TuTiaSandra/status/1961570945295958278?t=BhA32N4dvKNTMTOmG0f21A&s=09

¡Bájate aquí! ¿Querías platicar? Pues bájate wey. ¡Bájate aquí para que me digas lo que me querías decir! ¿Qué me querías decir?, manifestaba Poncho de Nigris entre gritos.

¿Cuál es el motivo de la pelea entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

El conflicto entre ambos ha surgido hace años y siempre tiene un nuevo capítulo. Adrián y Poncho tienen personalidades muy fuertes por lo que chocan cada vez que se encuentran.

Uno de los enfrentamientos que se viralizó fue en el Mundial de Qatar 2022 cuando se encontraron mientras veían un partido de la Selección de México. Allí Poncho hizo comentarios directos que molestaron a Adrián y la rivalidad se hizo muy visible ante el público y los medios.

Luego todo se intensificó en un programa de televisión, sus discusiones quedaron grabadas ante los espectadores y las discusiones eran moneda corriente en las redes y medios de comunicación.

