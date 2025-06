Belinda publica mensajes tras polémica con Adrián Marcelo

Belinda se robó los reflectores a lo largo del fin de semana después de que el polémico creador de contenidos, Adrián Marcelo, subiera un mensaje a redes sociales recordando los romances que ha tenido Belinda a lo largo de su carrera.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en redes sociales, pues miles de internautas aseguraron que era una ofensa para la cantante española.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Belinda? A través de su cuenta de X, Adrián Marcelo, subió un mensaje recordando cuáles han sido las parejas que ha tenido Belinda a lo largo de su carrera, por ello, miles de internautas lo señalaron de machista y misógino.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella, y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”, publicó en el creador de contenido.

¿Adrián Marcelo se disculpó con Belinda?

Ante las miles de reacciones de los fans de Belinda, Adrián Marcelo no tuvo más que ofrecerle una disculpa a Belinda, incluso reveló que le daba un millón de pesos si accedía a darle una entrevista. Sin embargo, hasta el momento la protagonista de la serie “Mentiras” no se ha pronunciado al respecto.

Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus… — adrián marcelo (@adrianm10) June 22, 2025

¿Belinda reaccionó a lo dicho por Adrián Marcelo?

Ante sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, Belinda compartió algunos mensajes, algunos de ellos promocionando su más reciente sencillo titulado “Heterocromía”, mismo que estaría dedicado a su expareja Gonzalo Hevia y que se ha vuelto trend en redes sociales.

Belinda compartió una galería de imágenes que, obviamente, no pasó desapercibida, pues en ellas mostró sus dotes para el modelaje, hecho que le valió miles de halagos.

Sin embargo, también dejó claro que de poco y nada le importaron los comentarios de Adrián Marcelo, pues no publicó nada que tuvera que ver con esta nueva controversia en su carrera.