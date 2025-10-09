Tras hospitalización de Alejandra Guzmán, su hija Frida Sofía impacta con mensaje

La salud de la cantante Alejandra Guzmán es uno de los grandes temas que preocupan en el mundo del espectáculo. La artista fue intervenida quirúrgicamente pero este jueves las miradas apuntaron en dirección a las redes sociales de su hija Frida Sofía, por un posteo muy particular.

Historias Engarzadas - Alejandra Guzmán [VIDEO] Muchas son las cosas que se han dicho de Alejandra Guzmán en los medios de comunicación, pero ¿cuál es la historia que ha vivido La Guzmán ? Estas son las Historias Engarzadas de Alejandra Guzmán.

No es la primera vez que Alejandra Guzmán preocupa a sus seguidores por problemas de salud. Desde julio pasado, la cantante viene enfrentando algunas dificultades y ahora se encuentra nuevamente internada.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán, de 57 años de edad, se encuentra alejada de los escenarios y no ha vuelto a brindar conciertos para priorizar su salud. Ahora, la artista fue nuevamente hospitalizada ya que tenía que someterse a una operación en sus cervicales.

“La Reina del Rock” pudo sortear con éxito la intervención quirúrgica por lo que ahora ha iniciado el proceso de recuperación. Las expectativas en torno a Alejandra Guzmán se centran a partir de ahora en su regreso a la vida pública y a los escenarios.

¿Qué mensaje publicó la hija de Alejandra Guzmán?

Mientras el estado de salud de Alejandra Guzmán es uno de los temas más relevantes en el mundo del espectáculo, las redes sociales de su hija, Frida Sofía, se han llevado la atención. La joven artista utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia que es viral.

“Volví a mi estado natural”, “No soporto a nadie”, fueron las frases que aparecen en las redes sociales de Frida Sofía y que han desconcertado a la opinión pública. Lo cierto es que muchos internautas esperaban un mensaje relacionado con la salud de su madre, Alejandra Guzmán, pero el posteo está lejos de eso.

Instagram /ifridag /laguzmanmx /Canva

Cabe recordar que la relación entre ambas ha estado pendiente de un hilo por el supuesto abuso que Frida Sofía habría padecido por parte de su abuelo Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán.