¿Ruptura confirmada? Karol G dejó de seguir a Feid de su TikTok

La relación entre Karol G y Feid vuelve a estar en el centro de la conversación pública. El pasado Día de Velitas en Colombia, la cantante estrenó “La Premiere”, un documental íntimo que revela el proceso creativo detrás de su nuevo álbum “Tropicoqueta”. Aunque el lanzamiento fue celebrado por millones de fanáticos, un detalle encendió las alarmas: la artista dejó de seguir a Feid en TikTok, la única cuenta que tenía en su lista de seguidos.

La omisión de “Verano Rosa” en "La Premiere"

El documental mostró versiones inéditas de varias canciones del álbum, pero no incluyó “Verano Rosa”, la colaboración con Feid que Karol había catalogado como una de sus favoritas. Para muchos seguidores, esta ausencia fue más que un simple recorte editorial: se interpretó como una señal de distanciamiento.

Un movimiento inesperado en redes sociales

Minutos antes del estreno, usuarios notaron que Karol G había dejado de seguir a Feid en TikTok. Aunque horas después volvió a aparecer entre sus seguidos, el gesto fue suficiente para desatar especulaciones. Algunos fans creen que pudo tratarse de una estrategia de marketing o incluso de un fallo de la plataforma, pero otros lo ven como una confirmación de ruptura.

La situación se intensificó al descubrirse que Feid realizó un evento en paralelo al estreno de “La Premiere”, lo que evidenció que no compartieron juntos una fecha tan significativa para la cantante.

Señales acumuladas en los últimos meses

Los rumores no son nuevos. Desde septiembre, la pareja dejó de aparecer junta en público y redujo su interacción en redes sociales. Durante los Latin Grammy 2025, Karol asistió acompañada de su familia y amigos, pero sin Feid. Fotografías compartidas por sus hermanas Verónica y Jessica Giraldo reforzaron la idea de que el cantante ya no forma parte de los momentos más íntimos de la artista.

A esto se suman publicaciones en redes con mensajes enigmáticos: Feid compartió un emoji de cadenas, mientras Karol usó el mismo símbolo en un video de TikTok con la frase “sé que vas a extrañarme”, parte de su tema "Única".

¿Ruptura confirmada?

Por ahora, lo único confirmado es que Karol G dejó de seguir a Feid en TikTok, un movimiento que, aunque breve, ha sido suficiente para avivar los rumores de que la pareja habría puesto fin a su historia.