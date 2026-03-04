¿Era diabólica?: Andrés García aseguraba que Carmen Salinas le rezaba al diablo

Después de que el nombre de Carmen Salinas fuera tendencia en redes sociales por declaraciones hechas sobre ella, se acaba de revivir una de las más fuertes que se hizo en contra de la reconocida actriz por parte de Andrés García, en la que aseguraba que Carmen “le rezaba al diablo”.

¿Por qué Andrés García aseguraba que Carmen Salinas le rezaba al diablo?

En el año 2002, el actor dominicano-mexicano hizo declaraciones sobre Carmen Salinas en las que aseguró que era ella era una “alimaña” y “corriente, del arrabal” además dijo que pondría una demanda en su contra ya que de acuerdo con García, la reconocida actriz lo habría difamado. Sin embargo, uno de los señalamientos más fuertes fue decir que Carmen “no le rezaba a Dios sino al diablo” incluso aseguró que se hacía pasar por una buena persona cuando en realidad era “diabólica”.

Ante esta situación, la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, aseguró que las acusaciones eran falsas ya que su madre estaba con Dios y los santos. Sin embargo, luego del podcast más reciente publicado por penitencia dónde un reo señala a Carmen Salinas de hacer rituales con niños los comentarios de los internautas han sido diversos y se ha generado una gran polémica alrededor del caso. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas ni documentos reales que confirmen lo dicho.

¿Por qué acusan a Carmen Salinas de hacer rituales?

Luego del lanzamiento del episodio 177 del podcast “Penitencia”, en el cuál la activista Saskia Niño de Rivera es entrevistadora, se generó una gran polémica y controversia pues el entrevistador fue Beto, un reo de prisión que aseguró que la reconocida actriz Carmen Salinas usaba a niños para rituales, mismos que él robaba. Dichas declaraciones no fueron acompañadas de pruebas que comprobaran la situación. Sin embargo, el nombre de Carmen Salinas ha cobrado gran atención luego de las polémicas declaraciones.

¿Quién era Andrés García?

Fue uno de los actores más reconocidos en el cine y la televisión de México durante 1970 y 1980. Su trayectoria profesional abarcó cinco décadas. Tuvo diversos matrimonios y fue un icono ya que tuvo gran presencia y talento ante las cámaras. Falleció en Acapulco a los 81 años de edad debido a un problema de cirrosis.