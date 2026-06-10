Cómo rejuvenecer la mirada sin eyeliner después de los 60

Rejuvenecer la mirada sin eyeliner después de los 60 años es posible mediante técnicas de maquillaje que aportan luz, amplitud y definición a los ojos sin necesidad de recurrir a delineados marcados. Expertos en belleza coinciden en que, en muchos casos, prescindir del delineador puede incluso favorecer más a los párpados maduros, ya que evita endurecer los rasgos o enfatizar la pérdida de firmeza de la piel.

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A medida que pasan los años, la zona de los ojos experimenta cambios en su textura y elasticidad. Por ello, expertos reconocidos recomiendan adaptar las técnicas de maquillaje tradicionales y apostar por acabados suaves que ayuden a iluminar la mirada. Los ojos sin delineado están ganando protagonismo por su capacidad para agrandar visualmente la mirada y aportar un aspecto más descansado.

¿Qué técnicas recomiendan los maquillistas para rejuvenecer la mirada sin eyeliner después de los 60 años?

La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida por trabajar con celebridades y miembros de la realeza, ha señalado en diversas ocasiones que las sombras bien difuminadas pueden definir los ojos de manera más natural que un delineado intenso. En la misma línea, Bobbi Brown defiende los maquillajes que realzan la belleza natural mediante tonos suaves y estratégicamente colocados.

Entre las técnicas más recomendadas por los expertos destacan:



Aplicar sombras claras en el párpado móvil: tonos como beige, champán, marfil o rosa suave reflejan la luz y ayudan a abrir visualmente la mirada.

tonos como beige, champán, marfil o rosa suave reflejan la luz y ayudan a abrir visualmente la mirada. Crear profundidad con colores neutros: utilizar marrones suaves o tonos topo en la cuenca para aportar dimensión sin endurecer las facciones.

utilizar marrones suaves o tonos topo en la cuenca para aportar dimensión sin endurecer las facciones. Iluminar el lagrimal: este pequeño detalle aporta luminosidad inmediata y genera una apariencia más fresca.

este pequeño detalle aporta luminosidad inmediata y genera una apariencia más fresca. Difuminar siempre hacia arriba: los maquillistas aconsejan dirigir las sombras hacia las sienes para crear un efecto visual de elevación.

los maquillistas aconsejan dirigir las sombras hacia las sienes para crear un efecto visual de elevación. Trabajar las pestañas cuidadosamente: una máscara que aporte longitud y definición puede sustituir perfectamente al eyeliner en muchos maquillajes.

una máscara que aporte longitud y definición puede sustituir perfectamente al eyeliner en muchos maquillajes. Potenciar las cejas: Bobbi Brown considera que unas cejas bien peinadas y definidas ayudan a enmarcar los ojos y rejuvenecer la expresión.

La maquilladora Charlotte Tilbury también suele destacar la importancia de utilizar texturas satinadas y luminosas para aportar vitalidad al rostro. Esto es especialmente útil en pieles maduras.

¿Qué errores debes evitar si no utilizas eyeliner después de los 60 años?

Prescindir del delineador no significa renunciar a la definición. Los expertos explican que algunos errores pueden hacer que los ojos pierdan protagonismo o luzcan más apagados.

