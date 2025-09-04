Ángela Aguilar y Nodal reaparecieron tras las declaraciones de Cazzu

Ángela Aguilar y Christian Nodal no dejan de ser noticia. En esta oportunidad, el matrimonio reapareció tras las polémicas declaraciones que realizó Cazzu en el podcast “Se regalan dudas”, donde señaló que el cantante no la deja viajar al exterior con la hija que tienen en común.

Hasta el momento la pareja no se había expresado al respecto y muchos se preguntaban si estas declaraciones habían incidido en la intimidad del matrimonio. Lo cierto es que finalmente Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron romper con las especulaciones e hicieron su primera aparición pública después de este suceso.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron ante la prensa?

Tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal volvieron a la escena este miércoles para asistir “juntos” a un evento público tras las declaraciones vertidas por la artista Cazzu. El joven matrimonio participó de “Los 300 líderes” y los internautas inmediatamente comenzaron a comentar sobre la incomodidad que se notaba entre ambos.

Ambos captaron toda la atención de los medios, quienes buscaban una respuesta por parte de la pareja respecto a las polémicas otorgadas por la cantante argentina. Sin embargo, ninguno de los dos dio declaraciones a la prensa respecto a lo sucedido con Cazzu.

¿Hay tensión entre Ángela Aguilar y Christian Nodal por las declaraciones de Cazzu?

Muchos de los usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos sobre la llegada y la participación de Ángela Aguilar y Christian Nodal en el evento mencionado. En cada publicación se puede ver cómo los artistas intentan evadir a los periodistas para no responder las preguntas sobre este tema.

Además, muchos internautas comentaron que no se les vio sonreír en ningún momento y que se notaba la tensión en el aire. Alguno de los comentarios más fuertes afirma que “Nodal tenía la misma cara cuando quería dejar a Belinda”, mientras que otro sentenció: “Nadie los soporta, ni ellos mismos se soportan”.