¡Belinda misma lo confirmó! Se va de México y esta es la impactante razón

La figura de Belinda se ha forjado poco a poco como una de las más importantes dentro de la industria nacional de la música. Su impacto en la cultura pop de los músicos actuales le ha hecho ganar mucho respeto, aunque también bastantes detractores. Por ello, esta noticia sacudió al medio, pues luce completamente extraño que justo ahora la nacida en Madrid se mude a otro país.

¿Por qué Belinda se irá de México?

Cuando un artista tiene éxito en su carrera es prácticamente imposible pensar que esto le provoque ganas de irse del sitio donde está generando fama y dinero. Pero la razón por la que Belinda se marcha de México es todavía más ambiciosa, al menos en el ámbito actoral. Ella no quiso revelarlo a viva voz, sin embargo todos saben que la cantante estará en grabaciones de la serie de Carlota.

Hace un tiempo se confirmó que la mexico-española protagonizará esta serie y por ello se hizo un eco impresionante alrededor de la elección de casting. Muchos expertos en el tema indican que esta es la oportunidad de su vida en el ámbito actoral, pues será un protagónico de una serie de 10 capítulos que exigirán a la actriz de 36 años como hace tiempo no ocurría en el género dramático.

¿Cuánto tiempo se irá de México Belinda?

Justamente en palabras que la madrileña emitió para los micrófonos de Ventaneando, se calcula que esté fuera de territorio mexicano cerca de siete u ocho meses. Esto indica que la preproducción y producción de la serie será poderosa. Es prácticamente un año fuera de México: “Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar obviamente todo aquí”.

¿A dónde se mudará Belinda todo este tiempo?

Serán dos países donde le recibirán, pues primero se irá a España durante medio año y posteriormente Colombia será su residencia un par de meses más. Entonces, realmente será una mudanza extensa para un proyecto que retratará la vida de la emperatriz desde su juventud hasta la locura concretada en la mente de este personaje histórico, tras ver asesinado a su esposo, el último emperador que fungió sus labores en México.

