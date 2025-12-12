Asesinan a famoso payaso y ya investigan el hecho

El mundo del espectáculo nuevamente se ve conmocionado con un hecho de sangre que le costó la vida, en esta oportunidad, a un famoso payaso y creador de contenido. Se trata de Roger Gallegos Rodríguez, más conocido como Tuki Tuki , y que fue baleado en Perú.

No es la primera vez que un famoso muere en manos del crimen organizado. El 2025 es un claro ejemplo de ello y es que a lo largo del año se han reportado diferentes crímenes que han tenido a cantantes, actores, modelos y creadores de contenido como víctimas fatales.

¿Qué le pasó al payaso Tuki Tuki?

La triste noticia sobre la muerte del payaso Tuki Tuki recorrió rápidamente los medios de comunicación de Perú y de todo el continente. Es que el artista era ampliamente conocido y, según relataron sus familiares, se dirigía a animar una supuesta fiesta de cumpleaños cuando fue víctima de un ataque sicario.

La madre de Tuki Tuki señaló que una mujer se comunicó con él para que animara la fiesta de su hijo en Huaycán. Sin embargo, cuando el payaso y sus dos acompañantes llegaron al lugar señalado no encontraron ningún salón y la mujer que lo había contratado no le respondía las llamadas.

Finalmente, dos sujetos arribaron en una motocicleta y sin mediar palabras comenzaron a dispararles a sangre fría. Las graves heridas que el payaso Tuki Tuki sufrió le impidieron seguir con vida, mientras que sus acompañantes se encuentran internados con pronóstico reservado.

¿Quién mató a Tuki Tuki?

Los restos del payaso Tuki Tuki fueron trasladados a la Morgue Central de Lima mientras la Policía Nacional del Perú investiga el hecho para intentar determinar las causas del ataque y poder dar con los responsables directos. Al respecto, su familia pide que se investigue a la mujer que lo citó en Huaycán.

“Hace dos meses ya le habían extorsionado, le pedían 50 mil soles. Y mi sobrino dice ‘yo no voy a dar’. Entonces, mi sobrino no dio dinero”, confirmó Diana Rodríguez, tía de Tuki Tuki. Además, señaló que “no está el DNI, no está la tarjeta bancaria y el dinero que había retirado para que pague a su personal” y reiteró su pedido al afirmar que investiguen a la mujer que lo contrató porque “no hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la camita”.