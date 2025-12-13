¡No puede ser! La Bea cumple reto y SE RAPA la mitad de la cabeza en La Granja VIP (VIDEO)

La Bea cumplió el reto que le prometió a sus fans si se quedaba una semana más en La Granja VIP y, al más puro estilo de Teo... ¡se rapó la mitad de la cabeza! Un momento que estuvo lleno de risas pero también de llanto porque la standupera no quedó muy contenta con el resultado.

¿Cómo quedó el nuevo look de La Bea en La Granja VIP?

La Bea sabe que este viernes podría subir de nueva cuenta a la placa de nominación de La Granja VIP debido a la dinámica de la Traición, una actividad que por cierto desató una lluvia de teorías y especulaciones entre los granjeros.

Kim Shantal aún no está segura sobre lo que hará, pero lo que sí es un hecho es que La Bea no quiso prolongar las cosas más y, con la ayuda de "Kimsha" y Teo, se rapó ¡la mitad de la cabeza! ante la divertida mirada de "El Patrón", quien recordó que la standupera también le cortó el cabello en una ocasión y no quedó del todo bien.

La aventura inició cuando Kim dividió el cabello de La Bea en dos coletas; posteriormente Teo, sin piedad, le cortó una de ellas ante la sorprendida mirada de "El Patrón". Pocos segundos después, la máquina de rapar hizo su aparición en medio de los gritos de La Bea, quien le pidió a los granjeros que no le hicieran el corte chueco.

¡Las cosas no salieron tan bien! El corte de La Bea no quedó tan parejito, la comediante lloró durante unos minutos por el resultado y Kim Shantal debió tomar la máquina otra vez para arreglar lo que hizo. Al final, La Bea se mostró más conforme con el resultado y le mandó un mensaje de agradecimiento a sus fans con su nuevo look.

"Reto cumplido, mi gente, me rapé aunque no fue el mejor corte, se cumplió, muchas gracias por salvarme. Los quiero, los amo... pero miren el huecote que me dejaron", se lamentó.

Kim, Teo y "El Patrón" intentaron convencer a La Bea de que su nuevo look le favorecía, pero aún quedaron muchas dudas en ella... ¡pero cuidado, que todavía le queda por cumplir el reto de meterse a una tina de agua helada junto con Teo!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: