¿Bad Bunny causó la separación entre Cazzu y Christian Nodal?; este mensaje podría confirmarlo

A través de su canal de instagram, Christian Nodal lanzó una fuerte mensaje como respuesta a la polémica entre Cazzu y la canción “Rosita” de Tainy, Jhayco y Raw Alejandro. Aquí te contamos todo lo que el famoso cantante expresó en redes.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la relación entre Cazzu y Bad Bunny?

A través de su canal de instagram Christian Nodal compartió su postura ante la respuesta que Cazzu tuvo a la canción “Rosita” de Tainy. El cantante de regional mexicano dejó ver su molestia luego de decir que los mensajes de su ex pareja estaban dedicados a él. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue uno en el que dijo “Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo”. El artista no dió nombres ni aseguró de quién hablaba. Sin embargo, también dijo que Cazzu había compartido escenario con uno de los compositores del tema “Rosita”, misma persona que de acuerdo con Nodal hay una historia que la cantante argentina “no contará” pues dijo “Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de "Rosita", que me dejó bien entendido que era "imperdonable" por la historia que seguramente nunca contara”.

A pesar de que Nodal jamás dió nombres algunos usuarios han referido a que podría tratarse de Bad Bunny ya que Cazzu fue invitada del cantante puertorriqueño en su concierto en Argentina, dónde la artista compartió escenario con él. Hasta el momento Cazzu no ha respondido de forma directa al padre de su hija.

¿Por qué se molestó Cazzu por la canción “Rosita”?

Tainy, famoso producto del género urbano lanzó una canción llamada “Rosita” junto a Jhayco y Raw Alejandro. Sin embargo, una de las barras de la canción dice “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”. Ante esta situación Cazzu no solo dejó de seguir a Raw Alejandro y Jhayco sino que publicó en su cuenta de X “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía” lo que algunos usuarios interpretaron como una respuesta ante su molestia ya que luego de su ruptura amorosa con Nodal, el cantante de regional mexicano se casó con Ángela Aguilar.

Esta situación ha generado una gran polémica ya que hay una gran cantidad de opiniones, por una parte fans que apoyan a la artista de trap mientras que otros se mantienen del lado de la postura de Nodal.