Cantante hace desplante y se niega a cantarle “Adiós Amor” a Christian Nodal

“Adiós amor” es una canción popular asociada indiscutidamente a Christian Nodal. Sin embargo, también existe un cover muy conocido de una artista que recientemente se presentó en México y llenó el Auditorio BB.

Lo sorprendente es que al llegar a la Ciudad de México, esta artista decidió excluir de su repertorio esta canción popularizada por Christian Nodal y esta decisión dejó sorprendido no solo a su público, sino a los seguidores del cantante mexicano.

¿Quién es la cantante que se negó a cantar “Adiós amor”?

Hannah Bahng, una joven de 21 años que es conocida por su trabajo en el género K-Pop y tiene una significativa cantidad de seguidores, tanto en TikTok como en YouTube y en Spotify, es la artista que está en el centro de la escena.

La artista se encuentra visitando varias regiones en el marco de su gira “The Misunderstood World Tour” y al presentarse en el Auditorio BB decidió no cantar este clásico bolero popularizado por Christian Nodal.

Según comunicó la artista, decidió no cantar el cover de la canción “Adiós amor” por respeto al esposo de Ángela Aguilar. Este gesto fue tomado por los seguidores de la joven como un acto de solidaridad.

¿Qué eligió Hannah Bahng en reemplazo de “Adiós amor”?

“Como muchos saben en mi gira Abismal canté ‘Adiós amor’.Pero luego descubrí que había un chisme allí sobre Christian Nodal y yo estaba como ¡Dios mío, no sabía nada sobre esto!, así que no puedo hacer ‘Adiós amor’. No cuando estoy en México”, confesó Hannah Bahng.

En su lugar, la artista prefirió cantar “Como la flor”, de Selena Quintanilla, y los fans enloquecieron. “Estuve preguntando por aquí a mis amigos y a mi familia mexicana con qué artistas todos se sentirían identificados y me dijeron Selena”, detalló la cantante.

Sin lugar a dudas la interpretación de la canción de “La reina del Tex-Mex” en español generó una ovación increíble y todos aplaudieron a Hannah Bahng no solo por su sensibilidad cultural, sino además por no implicarse en una controversia que involucra al cantante mexicano.