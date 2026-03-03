Rumbo a MasterChef 24/7: Los retos de campo más desafiantes en la historia de MasterChef México

A lo largo de todas sus temporadas, MasterChef México ha demostrado que no siempre el reto está dentro de una cocina equipada, sino también fuera de ella, pues los participantes han tenido que salir a campo a cocinar para decenas o incluso cientos de personas en ambientes poco controlados. Estos desafíos no solo exigen organización, liderazgo y calma bajo presión, sino que obligan a los participantes a salir de su zona de confort, dando vida a momentos únicos que han quedado grabados en la memoria de los fanáticos y de la historia misma de MasterChef.

En uno de los primeros retos de MasterChef México en su edición Celebrity: Generaciones, se vivió un reto único en una vecindad emblemática de la Ciudad de México, donde los participantes tuvieron que cocinar para más de 60 residentes un menú que incluyó desde tacos de barbacoa de borrego hasta quesabirrias con caldo, todo preparado bajo presión del tiempo y la exigencia de los locales.

Cocinar para trabajadores en Rancho Alpura

Otro de los desafíos que han quedado grabados en la historia de la cocina más famosa de México es aquel en que los participantes tuvieron que cocinar para más de 50 trabajadores del Rancho Alpura en donde los comensales no solo disfrutaron de grandes platillos, sino también calificaron a los concursantes.

Reto clásico con menú para 300 comensales

En una de las primeras ediciones del programa, los cocineros tuvieron que enfrentarse a un reto dentro del Centro Ceremonial Otomí, en donde prepararon tacos al pastor para más de 300 personas, todo bajo la presión de un tiempo límite, lo que figuró una de las pruebas más emblemáticas por la cantidad de platos y comensales que debían atender.

Cocina en Xochimilco bajo presión

En otra de las ocasiones que quedaron marcadas dentro de la memoria del programa, los participantes tuvieron que cocinar en Xochimilco, en donde la belleza del lugar hizo juego con la intensidad de la competencia al preparar platillos tradicionales para invitados especiales en condiciones de presión.

Primer reto de campo histórico fuera del foro

Uno de los retos más recordados de la primera temporada fue el primer desafío de campo fuera de los foros en donde los participantes se vieron obligados a preparar los alimentos en una comida típica, lo que puso a prueba su adaptación y técnica culinaria bajo presión y en condiciones reales.

¿Por qué estos retos de campo impactan al público?

Los retos fuera de campo de MasterChef México no sólo ponen a prueba la habilidad culinaria de los concursantes, sino también su capacidad para trabajar bajo presión, adaptarse a entornos reales fuera de las cocinas habituales.

