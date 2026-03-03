100 ideas de preguntas para jugar verdad o reto en cualquier reunión: desde las más candentes hasta las más divertidas
Están ordenadas desde las más inocentes y divertidas hasta las más controvertidas y subidas de tono
Jugar verdad o reto con amigos es una buena forma de romper el hielo durante una reunión. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil pensar en buenas preguntas o actividades qué hacer como castigo. Por eso, aquí te daremos 100 ideas que te van a servir porque están ordenadas desde las más inocentes y divertidas, hasta las más candentes.
Puedes usar este listado de ideas de manera aleatoria, eligiendo un número, o pueden ir mencionando una por una. O incluso lanzar unos dados y elegir el número que salió. Hay un montón de maneras.
A continuación, las preguntas que puedes usar al jugar verdad o reto:
INOCENTES (1-25)
- ¿Cuál fue tu momento más vergonzoso en la escuela?
- ¿A qué famoso te pareces según tú?
- ¿Cuál es tu gusto culposo más raro?
- ¿Has stalkerado a alguien por horas?
- ¿Cuál fue tu peor corte de cabello?
- Imita a alguien del grupo.
- Haz tu mejor pasarela por 30 segundos.
- Cuenta el chisme más leve que sepas (sin quemar a nadie).
- ¿Qué apodo odiaste de niño?
- Canta el coro de tu canción favorita.
- ¿Qué harías si fueras invisible por un día?
- Muestra la última foto que guardaste en tu celular.
- ¿Cuál fue tu primer trabajo?
- Habla con acento extranjero por una ronda.
- ¿Qué serie te sabes de memoria?
- Haz 15 sentadillas ahora mismo.
- ¿Te has quedado dormido en el cine?
- Envía un emoji al azar al contacto 5 de WhatsApp.
- ¿Cuál es tu comida favorita a las 3 a.m.?
- Cuenta un talento secreto que tengas.
- Interpreta una escena dramática improvisada.
- ¿Has llorado con una película infantil?
- Haz una risa falsa exagerada.
- ¿Qué superstición tienes?
- Cambia tu foto de perfil por 10 minutos.
PICANTES LIGERAS (26–50)
- ¿Quién del grupo sería tu “crush” secreto?
- ¿Te han friendzoneado? Cuenta la historia.
- ¿Has enviado un mensaje y luego lo borraste por miedo?
- ¿Cuál fue tu peor cita?
- Lee el último mensaje romántico que enviaste.
- ¿Te han roto el corazón?
- ¿Te besarías con alguien del grupo?
- Describe tu tipo ideal.
- ¿Has mentido para evitar una cita?
- Haz contacto visual con alguien por 30 segundos sin reír.
- ¿Qué es lo primero que notas en alguien que te gusta?
- ¿Te han cachado viendo fotos de alguien?
- ¿Cuál es tu mayor inseguridad?
- Baila de forma sensual por 20 segundos (sin exagerar).
- ¿Te han rechazado?
- ¿Cuál fue tu primer beso y cómo fue?
- Envía un “hola perdido/a” a alguien (si te atreves).
- ¿Con quién del grupo saldrías sin pensarlo?
- ¿Alguna vez has coqueteado solo por diversión?
- ¿Te han sido infiel o has sido infiel?
- Di algo atractivo de cada persona presente.
- ¿Has tenido un crush imposible?
- Recrea cómo coqueteas.
- ¿Te casarías por dinero?
- ¿Qué prenda te hace sentir más sexy?
PICANTES INTENSAS (51–75)
- ¿Cuál es tu fantasía más común?
- ¿Te han sorprendido en un momento íntimo?
- ¿Cuál ha sido el lugar más extraño donde has besado a alguien?
- ¿Prefieres dominar o que te dominen?
- ¿Has tenido una relación secreta?
- ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más?
- ¿Te han mandado fotos subidas de tono?
- ¿Has enviado fotos sugerentes?
- ¿Qué es lo más atrevido que has hecho por atracción?
- ¿Te atrae alguien aquí?
- ¿Alguna vez fingiste que no te gustaba alguien?
- ¿Te han bloqueado por celos?
- Haz una confesión que nadie sepa.
- ¿Cuál es tu debilidad en alguien?
- ¿Has besado a más de una persona en el mismo día?
- ¿Has tenido un “casi algo” que dolió más que una relación?
- ¿Qué es lo más loco que harías por amor?
- ¿Te gustan los juegos de rol?
- ¿Has tenido una cita solo por interés físico?
- ¿Qué te enciende más rápido?
- ¿Te han dedicado una canción intensa?
- ¿Has sentido química inmediata con alguien?
- ¿Te atrae más la personalidad o el físico?
- ¿Alguna vez te enamoraste de alguien prohibido?
- Susurra algo seductor al oído de alguien (sin cruzar límites).
CANDENTES (76–100)
- ¿Cuál es tu mayor fantasía aún no cumplida?
- ¿Te han descubierto revisando el perfil de alguien obsesivamente?
- ¿Has tenido un sueño subido de tono con alguien del grupo?
- ¿Qué parte del cuerpo ajeno te atrae más?
- ¿Te atreverías a besar a alguien aquí? (si hay consentimiento)
- ¿Cuál ha sido tu experiencia más intensa?
- ¿Has tenido una aventura de una sola noche?
- ¿Te gusta el riesgo en lo íntimo?
- ¿Has sentido tensión sexual con alguien presente?
- Describe tu beso ideal.
- ¿Te han escrito algo muy atrevido que sí te gustó?
- ¿Has sido el “secreto” de alguien?
- ¿Te atreverías a jugar a solas con alguien aquí?
- ¿Has tenido química instantánea con un desconocido?
- ¿Cuál es tu mayor debilidad física en alguien?
- ¿Qué es lo más atrevido que harías esta noche?
- ¿Has tenido una relación solo física?
- ¿Qué te parece irresistible en alguien?
- ¿Has cruzado una línea por deseo?
- ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho por pasión?
- ¿Alguna vez ocultaste sentimientos intensos?
- ¿Te gusta provocar o que te provoquen?
- ¿Te atreverías a confesar tu crush ahora mismo?
- ¿Has sentido celos sin tener derecho?
- ¿Quién aquí te parece más atractivo/a?