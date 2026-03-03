inklusion logo Sitio accesible
100 ideas de preguntas para jugar verdad o reto en cualquier reunión: desde las más candentes hasta las más divertidas

Están ordenadas desde las más inocentes y divertidas hasta las más controvertidas y subidas de tono

Jugar Verdad o Reto con tus amigos puede aumentar la confianza del grupo. |(ESPECIAL/CANVA)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Jugar verdad o reto con amigos es una buena forma de romper el hielo durante una reunión. Sin embargo, en muchas ocasiones es difícil pensar en buenas preguntas o actividades qué hacer como castigo. Por eso, aquí te daremos 100 ideas que te van a servir porque están ordenadas desde las más inocentes y divertidas, hasta las más candentes.

Puedes usar este listado de ideas de manera aleatoria, eligiendo un número, o pueden ir mencionando una por una. O incluso lanzar unos dados y elegir el número que salió. Hay un montón de maneras.

A continuación, las preguntas que puedes usar al jugar verdad o reto:

INOCENTES (1-25)

Si un participante no quiere responder la pregunta, hará un reto.|ESPECIAL/CANVA

  1. ¿Cuál fue tu momento más vergonzoso en la escuela?
  2. ¿A qué famoso te pareces según tú?
  3. ¿Cuál es tu gusto culposo más raro?
  4. ¿Has stalkerado a alguien por horas?
  5. ¿Cuál fue tu peor corte de cabello?
  6. Imita a alguien del grupo.
  7. Haz tu mejor pasarela por 30 segundos.
  8. Cuenta el chisme más leve que sepas (sin quemar a nadie).
  9. ¿Qué apodo odiaste de niño?
  10. Canta el coro de tu canción favorita.
  11. ¿Qué harías si fueras invisible por un día?
  12. Muestra la última foto que guardaste en tu celular.
  13. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
  14. Habla con acento extranjero por una ronda.
  15. ¿Qué serie te sabes de memoria?
  16. Haz 15 sentadillas ahora mismo.
  17. ¿Te has quedado dormido en el cine?
  18. Envía un emoji al azar al contacto 5 de WhatsApp.
  19. ¿Cuál es tu comida favorita a las 3 a.m.?
  20. Cuenta un talento secreto que tengas.
  21. Interpreta una escena dramática improvisada.
  22. ¿Has llorado con una película infantil?
  23. Haz una risa falsa exagerada.
  24. ¿Qué superstición tienes?
  25. Cambia tu foto de perfil por 10 minutos.

PICANTES LIGERAS (26–50)

Juega verdad o reto con estas ideas de preguntas divertidas.|(ESPECIAL/CANVA)

  1. ¿Quién del grupo sería tu “crush” secreto?
  2. ¿Te han friendzoneado? Cuenta la historia.
  3. ¿Has enviado un mensaje y luego lo borraste por miedo?
  4. ¿Cuál fue tu peor cita?
  5. Lee el último mensaje romántico que enviaste.
  6. ¿Te han roto el corazón?
  7. ¿Te besarías con alguien del grupo?
  8. Describe tu tipo ideal.
  9. ¿Has mentido para evitar una cita?
  10. Haz contacto visual con alguien por 30 segundos sin reír.
  11. ¿Qué es lo primero que notas en alguien que te gusta?
  12. ¿Te han cachado viendo fotos de alguien?
  13. ¿Cuál es tu mayor inseguridad?
  14. Baila de forma sensual por 20 segundos (sin exagerar).
  15. ¿Te han rechazado?
  16. ¿Cuál fue tu primer beso y cómo fue?
  17. Envía un “hola perdido/a” a alguien (si te atreves).
  18. ¿Con quién del grupo saldrías sin pensarlo?
  19. ¿Alguna vez has coqueteado solo por diversión?
  20. ¿Te han sido infiel o has sido infiel?
  21. Di algo atractivo de cada persona presente.
  22. ¿Has tenido un crush imposible?
  23. Recrea cómo coqueteas.
  24. ¿Te casarías por dinero?
  25. ¿Qué prenda te hace sentir más sexy?

PICANTES INTENSAS (51–75)

  1. ¿Cuál es tu fantasía más común?
  2. ¿Te han sorprendido en un momento íntimo?
  3. ¿Cuál ha sido el lugar más extraño donde has besado a alguien?
  4. ¿Prefieres dominar o que te dominen?
  5. ¿Has tenido una relación secreta?
  6. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más?
  7. ¿Te han mandado fotos subidas de tono?
  8. ¿Has enviado fotos sugerentes?
  9. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho por atracción?
  10. ¿Te atrae alguien aquí?
  11. ¿Alguna vez fingiste que no te gustaba alguien?
  12. ¿Te han bloqueado por celos?
  13. Haz una confesión que nadie sepa.
  14. ¿Cuál es tu debilidad en alguien?
  15. ¿Has besado a más de una persona en el mismo día?
  16. ¿Has tenido un “casi algo” que dolió más que una relación?
  17. ¿Qué es lo más loco que harías por amor?
  18. ¿Te gustan los juegos de rol?
  19. ¿Has tenido una cita solo por interés físico?
  20. ¿Qué te enciende más rápido?
  21. ¿Te han dedicado una canción intensa?
  22. ¿Has sentido química inmediata con alguien?
  23. ¿Te atrae más la personalidad o el físico?
  24. ¿Alguna vez te enamoraste de alguien prohibido?
  25. Susurra algo seductor al oído de alguien (sin cruzar límites).

CANDENTES (76–100)

  1. ¿Cuál es tu mayor fantasía aún no cumplida?
  2. ¿Te han descubierto revisando el perfil de alguien obsesivamente?
  3. ¿Has tenido un sueño subido de tono con alguien del grupo?
  4. ¿Qué parte del cuerpo ajeno te atrae más?
  5. ¿Te atreverías a besar a alguien aquí? (si hay consentimiento)
  6. ¿Cuál ha sido tu experiencia más intensa?
  7. ¿Has tenido una aventura de una sola noche?
  8. ¿Te gusta el riesgo en lo íntimo?
  9. ¿Has sentido tensión sexual con alguien presente?
  10. Describe tu beso ideal.
  11. ¿Te han escrito algo muy atrevido que sí te gustó?
  12. ¿Has sido el “secreto” de alguien?
  13. ¿Te atreverías a jugar a solas con alguien aquí?
  14. ¿Has tenido química instantánea con un desconocido?
  15. ¿Cuál es tu mayor debilidad física en alguien?
  16. ¿Qué es lo más atrevido que harías esta noche?
  17. ¿Has tenido una relación solo física?
  18. ¿Qué te parece irresistible en alguien?
  19. ¿Has cruzado una línea por deseo?
  20. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho por pasión?
  21. ¿Alguna vez ocultaste sentimientos intensos?
  22. ¿Te gusta provocar o que te provoquen?
  23. ¿Te atreverías a confesar tu crush ahora mismo?
  24. ¿Has sentido celos sin tener derecho?
  25. ¿Quién aquí te parece más atractivo/a?
