¿Se acabó el amor?: Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado su relación; este video en redes podría confirmarlo

El octubre del año pasado Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg celebraron su aniversario. Sin embargo, después de muchos momentos felices y meses juntos hay rumores de que la pareja puso fin a su romance debido a un video que la actriz colombiana publicó en colaboración con la cantante Majida Issa en dónde da a entender que “está soltera”, aquí te contamos todos los detalles de esta situación.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg: ¿Terminaron su relación?

El pasado 27 de enero la actriz y cantante Majida Issa subió a sus redes sociales un video que decía “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026…pero me llegaron refuerzos!”, en el clip se une Carmen Villalobos, con una gran sonrisa; dando a entender que “está soltera”. El video ya llegó a más de 800 mil “me gusta” y los comentarios que abundan son aquellos en donde los usuarios hacen cumplidos al dúo.

Este video es una de las causas que señalan un posible rompimiento entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg. Sin embargo, ninguno de los dos ha lanzado un comunicado oficial en el que respondan a la situación. Pese al hecho, de manera previa ya existía una lluvía de rumores sobre el fin del noviazgo de ambos. Hasta el momento Carmen aún continúa siguiendo a Frederik en redes sociales por lo que los fans no dan nada por sentado.

¿Quién es Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Carmen Villalobos es una actriz, conductora y empresaria colombiana. Ha destacado por participar en diversas producciones televisivas y conducir programas. Fue esposa de Sebastián Caicedo por trece años. Sin embargo, luego de un año del rompimiento con su ex pareja, comenzó una relación con Frederik Oldenburg. Cuenta con 23.2 millones de seguidores en instagram, lo que le da una gran presencia en redes sociales además de tener una gran trayectoría profesional.

Frederik Oldenburg, por su parte es originario de Venezuela y ha destacado en áreas como el periodismo deportivo y la conducción. Tiene una gran pasión por el fútbol ya que incluso lo practicó, pues jugaba en la segunda división. En instagram cuenta con más de 800 mil seguidores, donde ha logrado formar una gran comunidad con sus seguidores, mismos que apoyan sus proyectos y siguen su carrera professional.