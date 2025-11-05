Esta es la casa de Julián Figueroa que se incendió y que están peleándose en el testamento: FOTOS

El recuerdo de Julián Figueroa sigue completamente impregnado entre sus seguidores, amigos y familiares que hoy viven una pelea legal angustiante. Y en medio de dicho conflicto, se confirmó que una de las propiedades que tenía el artista sufrió un incendio, lo cual causó severos daños a la propiedad. Estas son las fotos tras el desafortunado percance.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. [VIDEO] El actor y también cantante de 27 años, Julián Figueroa, falleció este domingo a causa de un infarto agudo al miocardio.

¿Dónde se encuentra la propiedad de Julián Figueroa que se incendió?

La casa en mención se encuentra en el estado de Veracruz y tiene la particular historia de que la propiedad le pertenecía al papá de Salma Hayek. La actriz pasó una buena parte de su infancia en dicho sitio, pero en un momento determinado el señor Sami Hayek Domínguez se la vendió al difunto Joan Sebastian. A su vez, el ícono del corrido mexicano le cedió en vida la casa al también fallecido Julián.

Según los reportes, el incendio se provocó por unas personas que entraron a ella para encender una fogata y generar calor para pasar la noche. Sin embargo, eso provocó las llamas y ahora dicha propiedad ya padece demasiado. Se indica que desde la compra de Joan, se pensaba en demolerla y hacer unos departamentos.

Incluso los vecinos ya se quejaron por ser un espacio abandonado, que está en modo selvático y que es la cuna de distintos personajes que entran a dicho lugar para cometer distintos actos ilícitos. Julián al recibirla no tenía dinero para concretar el proyecto de su padre y ahora será problema de quien administre las propiedades del testamento que tiene como heredero a Julián Jr.

¿Maribel Guardia o Imelda Tuñón se pronunciaron respecto a la casa de Julián Figueroa?

La madre del hijo de Joan Sebastian indicó que dicha propiedad nunca sirvió, pues se tenía en planes el proyecto ya mencionado de construir algo sobre las ruinas de ese espacio. “La compró y la dejó tirada. Joan en vida la puso a nombre de Julián, pero Julián tampoco tenía dinero para hacer un edificio… Hacer una casa era invertir mucho dinero… ahora le va a quedar a José Julián”.