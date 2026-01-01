Es de los más queridos de Exatlón México, cuenta con más semanas de participación, nunca ha sido CAMPEÓN y ahora vende café

En esta ocasión te diremos quién es el atleta de los más queridos de Exatlón México , que cuenta con más semanas de participación, pero nunca ha sido campeón de la marca y ahora vende café. Cabe señalar que, esta leyenda siempre acude al llamado de Antonio Rosique cuando lo solicita, hablamos de David Juárez La Bestia.

¿Por qué David Juárez nunca ha sido campeón de Exatlón México?

David Juárez es uno de los atletas más queridos de Exatlón México , sin embargo, el apodado La Bestia nunca ha podido ser campeón de la marca. El yucateco llegó al reality show comandado por Antonio Rosique en la tercera temporada 2019-202, de hecho, pudo llegar a la semana final, pero fue eliminado por Heliud Pulido.

Posteriormente regresó a la marca para tener presencia en la cuarta temporada del programa 2020-2021 la cual llevó como nombre Titanes vs Héroes, lastimosamente, en dicha campaña tuvo que abandonar las pruebas debido a una lesión en su mano izquierda, que fue una fractura en uno de sus dedos.

Para la edición 5 pudo llegar a la gran final en la campaña Guardianes contra Conquistadores, sin embargo, se encontró contra un novato que a la fecha es tricampeón de la marca, hablamos de Koke Guerrero. También formó parte del primero y segundo All Star, y su última participación fue en la séptima campaña; pero de igual forma salió eliminado por Javi Márquez, el Big Papi.

¿Cuántas semanas tiene David Juárez en Exatlón México?

Aunque no se sabe a ciencia cierta el número total de semanas que suma La Bestia, Antonio Rosique lo coloca como uno de los que más días lleva en Exatlón México, pero, en la cuenta oficial de esta leyenda azul, se puede ver que, el yucateco sumaba 600 días, esto hasta el 3 de marzo de 2023; además, como uno de los más queridos por todas las abuelitas del país.

¿David Juárez vende café?

Aunque el hábitat natural de La Bestia son los circuitos de Exatlón México, el atleta no sólo vive de correr y lanzar empanadas, David tiene su propio negocio de tecnología y junto con su hermano gemelo, venden una marca de café llamado “Ambaría Roasters”, el cual se puede comprar en algunos establecimientos.

