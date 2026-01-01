Estos fueron los mejores RECAP 2025 de las celebridades mexicanas

Este año está por decirnos adiós, con ello miles de recuerdos llegan y la nostalgia se apodera de muchos. Fue un 2025 lleno de momentos buenos y éxitos para diversas celebridades mexicanas, es por eso que te contamos qué fue lo que compartieron algunas.

¿Cómo fue el Recap 2025 de Bárbara de Regil?

La actriz mexicana, Bárbara de Regil , compartió fotografías de los momentos más importantes que tuvo durante este año. En ese carrete incluyó la película rusa de la que fue parte, los viajes con su esposo Fernando Schoenwald, las clases de ejercicio que impartió, momentos a lado de su hija Mar de Regil, imagenes tiernas con sus perros, así como los proyectos en series de los que formó parte.

Una de las frases que dijo fue : “Me agradezco muchísimo ser auténtica, real. Me agradezco no ser un personaje en este medio”. Además reiteró su agradecimiento a las personas que la apoyan y le brindan amor a ella y a cada uno sus proyectos.

¿Cómo fue el Recap 2025 de El Malilla?

Fernando Hernández, mejor conocido como "El Malilla", cantante de reguetón mexicano, originario de Valle de Chalco, compartió fotografías de los éxitos que tuvo en su carrera profesional, las colaboraciones que realizó con otros artistas, su faceta como actor a lado de Benny Emmanuel, su trabajo con marcas de belleza internacional, su paso por festivales y diversos escenarios, así como diferentes portadas de revista que protagonizó. “Gracias a todos los que han estado conmigo desde el día 0, desde la mitad o desde ayer, disfrútense todos los logros que también son suyos” fueron algunas de las palabras que dedicó a sus seguidores.

¿Cómo fue el Recap 2025 de Mar de Regil?

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, también compartió un carrete de fotografías que resumen un poco de lo que fue su año. La influencer, con más de tres millones de seguidores en instagram, publicó fotos a lado de sus amigos, de sus colaboraciones con marcas, de su pasión por la lectura, y de lo mucho que ama pasar tiempo a lado de su madre.

Junto a las imágenes escribió: “Un año con un poquito de todo, pero con muchísimas cosas buenas. Agradecida por lo aprendido, lo vivido y por la gente que estuvo”. Actualmente Mar de Regil es una de las influencers mexicanas con más éxito en internet, no solo por compartir tips de belleza y hacer blogs sino por empoderar a mujeres, recomendar libros y hablar de inteligencia emocional.