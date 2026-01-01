¿Seis de Copas se desintegra? Una de las integrantes anuncia su salida y sus seguidores no lo pueden creer

Una de las integrantes del grupo Seis de Copas anuncia su salida, sus miles de seguidores no lo pueden creer y se preguntan si el proyecto se desintegra tras darse a conocer esta noticia. A través de un video en vivo fue como una de las participantes de este conjunto dio a conocer su decisión, donde también explicó que, el proyecto la había sobrepasado.

¿Quién es la integrante de Seis de Copas que anunció su salida?

La integrante de Seis de Copas que sale del proyecto es Mónica, mejor conocida como La Fatshionista. De acuerdo con la creadora de contenido, su salida se debe a temas personales, especialmente asuntos de salud, y dijo durante su en vivo que, a pesar de que la carreta la jalan 6 caballos, ella es uno de ellos pero con las patas arrastrando, ya que darle prioridad a ello le ha traído como consecuencia factores negativos y por ello ha decidido no seguir.

¿Seis de Copas se desintegra?

No, el grupo Seis de Copas no se desintegrará y continuarán subiendo sus videos, solo Priscila dejará el proyecto, pero algunos meses después del 2026. Este conjunto de creadoras de contenido tiene alrededor de 556 mil seguidores en Instagram, y actualmente es uno de los podcast más populares y escuchados de todo México, de hecho, se mantiene en uno de los primeros lugares de Spotify y en Apple.

Así inició Seis de Copas

Este podcast está integrado por Diana Marisol de la Fuente, María Bolio, Priscila Arias, Mónica Macaco, Fernanda Martín y Diana Wong. Dicho proyecto inició con muy buenas ideas, pero muy natural y sin escaletas, planes u alguna organización, sólo la idea de varias amigas en una reunión.

Las integrantes comentan que, eso no era una conversación ajena, por lo que, el tema en sus reuniones se convirtió en un modelo de negocio de las redes sociales. Priscila ha revelado que junto con Marisol en un fin de semana, cotorrear, grabaron y de ahí surgió el proyecto. Por otro lado, el nombre se inspiró en la carta del Tarot “Seis de Copas”, el cual está asociado con la nostalgia y la alegría.

