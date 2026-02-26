Cazzu habla sobre su relación con Bad Bunny y desata fuertes críticas luego de su reciente polémica con Nodal

En un programa llamado “Tapados de laburo” la artista argentina Cazzu platicó sobre cómo es su relación con Bad Bunny. La cantante de trap expresó que Benito “es un tipazo”. Aquí te contamos todos los detalles sobre lo que comunicó.

¿Qué dijo Cazzu sobre su relación con Bad Bunny?

La intérprete de temas como “Otro como tú”, “Balada malvada”, “La cueva”, “Mala suerte”; entre otros, habló sobre su relación con Bad Bunny. En el programa “Tapados de laburo” la cantante habló sobre su experiencia al haber sido la invitada del puertorriqueño en uno de sus conciertos en Argentina. Cazzu dijo que “Benito es un tipazo” y mencionó que jamás ensayo su presentación con él porque “esas cosas no se ensayan”. Dijo que ambos se habían visto por última vez hace muchos años y que los dos habían hecho su vida. “Hace muchos años que no hablabamos ni sabiamos nada del uno al otro”. Estas declaraciones han causado gran polémica ya que mientras algunos de sus fans se alegran por la relación cordial y profesional que mantiene con Benito, otros no están de acuerdo con lo que la artista hace y la critican duramente por sus declaraciones.

¿Cuál fue la polémica de Cazzu y Christian Nodal?

Una de las polémicas más grandes que ha estado en el ojo público y ha desatado todo tipo de críticas ha sido la más reciente entre Cazzu y el padre de su hija, Christian Nodal. Todo surgió a raíz de que el artista Tainy lanzó una canción llemada "Rosita" con Jhayco y Raw Alejandro en el que uno de los versos dice “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”, hecho que desató una gran molestia e indignación a la cantante de trap, motivo por el que se pronunció en redes sociales diciendo “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida”.

Por otra parte, lanzó un comunicado en el que criticó duramente a quienes escribieron e interpretaron el tema en un texto llamado “La Tiradera”. Por su parte, hizo hincapié a que tuvo amigos cerca quienes la apoyaron durante la situación “Pero hay otro tipo de hombres, a este le llamo HOMBRE que me dice “alguien te habló? Esto está mal” y se pone en acción. He sabido escoger amigos, me alivia”, escribió en el texto Julieta.

Por su parte, Nodal compartió a través de sus redes sociales su postura ante los hechos, dejando claro que estaba muy molesto e incluso habló sobre su hija y cómo Cazzu ha manejado la relación que tiene con ella.

Sin duda esta polémica ha generado una gran división de opiniones ya que hay personas que apoyan la postura de Cazzu mientras que otros consideran correctos los argumentos de Christian Nodal.