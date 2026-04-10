Christian Nodal sorprende al lanzar video musical con modelo parecida a Cazzu

El pasado 9 de abril el cantante mexicano Christian Nodal lanzó su nuevo tema musical “Un Vals”. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchas personas fue que la modelo del video tiene una apariencia física muy similar a su ex pareja Cazzu aunque para algunos es una mezcla también de Ángela Aguilar. Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado sobre el tema.

Christian Nodal: ¿Cómo es la modelo que tiene apariencia física a Cazzu?

En el reciente video que el cantante lanzó se puede ver a una mujer con un rostro muy similar al de su ex pareja sentimental Cazzu, incluso la modelo tiene diversos tatuajes en el cuerpo, por lo que muchos usuarios han señalado que es un guiño a su anterior relación. Sin embargo, otras personas han expresado que la modelo del video también se parece a su esposa Ángela Aguilar, sobre todo porque la mujer tiene el cabello corto, como lo tiene actualmente la hija de Pepe Aguilar.

En los comentarios del video algunos usuarios aseguran que todo se trata de una estrategia de marketing mientras que otros señalan que a pesar de las diversas polémicas en las que el artista se ha visto envuelto tiene un gran talento vocal por lo que su música sigue cautivando a un gran público. Hasta el momento el cantante no ha respondido a las críticas.

El video actualmente cuenta con más de doscientas mil vistas y se encuentra en el ranking número 19 de tendencias musicales. Por su parte, la letra de la canción es romántica pues expresa los sentimientos llenos de amor hacia una mujer, razón por la que algunas personas en redes sociales aseguran que el tema es dedicado a Ángela Aguilar

Batalla legal entre Cazzu y Christian Nodal

Uno de los problemas legales que competen a la ex pareja es el caso relacionado con su hija Inti pues Nodal ha insistido que busca que Cazzu deje de exponer en redes sociales a la pequeña además de que el control de la pequeña para acompañar a su madre a diversos lugares es limitado. Sin embargo, recientemente el periodista Javier Ceriano dió a conocer que la cantante argentina ya cuenta con visa para todo su equipo y familia. Sin embargo, hasta el momento esta información no se ha confirmado por fuentes legales y oficiales.

Actualmente Nodal continúa con proyectos musicales como lo es el reciente lanzamiento de su tema “Un Vals” mientras la cantante argentina se encuentra en su gira “Latinaje”

