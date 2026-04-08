Christian Nodal recicla frases de amor: dedica a Ángela Aguilar las mismas palabras que a Belinda

Christian Nodal parece que nunca va a dejar de estar en la polémica. Recientemente, diversos internautas detallaron que el cantante sonorense recicla frases de amor, las cuales fueron dedicadas a Ángela Aguilar, pero que llegaron a ser las mismas que le comentó a Belinda.

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Dicha polémica ha generado mucho escándalo en las redes sociales, en especial por los internautas que no dejaron pasar la oportunidad para demostrar las similitudes al respecto. Para que conozcas todos los detalles, te explicaremos qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó con Christian Nodal?

Todo empezó con una entrevista realizada por un medio dominicano, en el que Christian Nodal detalló su relación actual con Ángela Aguilar. Momento en el que el cantante sonorense aprovechó el momento para dar un discurso emotivo, explicando que su pareja ha sido un papel fundamental en su vida personal.

En un inicio esos comentarios fueron tiernos para los fans del cantante, aunque muchos sospecharon al respecto, por lo que algunos internautas vieron similitudes con las entrevistas del 2021, cuando tenía su compromiso con Belinda, diciendo la siguiente frase: “Para mí es un ángel”.

Por si fuera poco, también se menciona que recicla frases de amor que llegó a decir ante medios cuando mantenía su relación con Cazzu, por lo que ha generado todo tipo de críticas sobre el tema y su relación con la hija de Pepe Aguilar.

¿Cómo han reaccionado los internautas?

Ante dichas similitudes, son varios internautas los que han aprovechado el momento para hacer fuertes críticas al respecto, debido a que Christian Nodal recicla frases de amor que le llegó a decir a Belinda y Cazzu para decírselas a su pareja Ángela Aguilar. Dentro de los comentarios se destacan los siguientes: