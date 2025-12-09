La Banda de Regional Mexicano que CONQUISTÓ al Vaticano como parte de los festejos a la Virgen de Guadalupe

Previo a la celebración de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre , el grupo Conjunto Primavera llevó su música romántica y norteña a la sede central de la religión católica, el Vaticano.

A través de redes sociales el grupo liderado por Tony Meléndez y Don Juan Domínguez indicó que participó junto con un coro de niñas rarámuris y el pianista tarahumara, Romino Gutiérrez, en el inicio de los festejos de la Navidad en el Vaticano.

Conjunto Primavera interpretó cuatro canciones emblemáticas del país; "México, lindo y querido", "La feria de las Flores", "Un día a la vez'" y el '"Corrido de Chihuahua'" en la iglesia de San Salvatore in Lauro, algo que según Meléndez llena de orgullo a la agrupación.

“Escuchar a las niñas rarámuris interpretar diferentes canciones, escuchar su talento, escuchar a Romino por ahí en el piano, y bueno, la música de “Conjunto Primavera” que aunque sea música más popular, pero al final del camino yo creo que hemos sido embajadores de la música chihuahuense a nivel internacional debo decirlo y esta tarde venimos a contribuir con nuestro granito de arena”, explicó Tony Meléndez.

De igual modo, informaron que tras concluir en este evento que da inicio a las festividades dedicadas a la Virgen de Guadalupe, se realizó una tradicional posada para la comunidad mexicana que vive en Roma y toda Italia. Asimismo, destacó que su presencia en esa capital continúa ya que tendrán otra presentación.

"Conjunto Primavera tiene una cita más para el próximo miércoles en un hospital cerca del Vaticano; y la misa dedicada a la virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre".

¿Quién es Conjunto Primavera?

Conjunto Primavera es una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano formada en 1978 en Ojinaga, Chihuahua, se distinguen por tener un estilo romántico y baladas norteñas.

La agrupación ha acumulado múltiples premios, discos de oro y platino y una trayectoria de más de cuatro décadas. Son reconocidos por éxitos como “Necesito Decirte”, “Ave Cautiva” y “Perdóname Mi Amor”, consolidándose como un referente del género tanto en México como en Estados Unidos.

¿Han participado otros grupos mexicanos en eventos del Vaticano?

Previo a que se ha destacado la presencia de celebridades en el Vaticano con motivo de turismo o trabajo, los originarios de Chihuahua se han convertido en uno de los pocos grupos mexicanos en presentarse oficialmente en esta sede.

Aunque las presentaciones de artistas mexicanos en el Vaticano no son comunes, sí existen antecedentes como grupos de mariachi, coros religiosos y ensambles folklóricos que han sido invitados para participar en celebraciones navideñas y encuentros culturales. Sin embargo, la presencia de un grupo norteño-romántico como Conjunto Primavera marca un precedente único.