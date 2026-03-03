Ni negro ni blanco: Los dos colores inesperados que solo eligen las personas con alta autoestima

Durante años, el negro y el blanco han dominado el armario como sinónimos de elegancia y seguridad en uno mismo. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan hacia una nueva dirección: el uso de colores más expresivos como reflejo de la personalidad y una alta autoestima.

En este contexto, el azul y el rojo emergen como los colores preferidos de quienes proyectan una autoestima sólida. Lejos de ser elecciones impulsivas, estos tonos transmiten mensajes claros sobre cómo una persona se percibe a sí misma y cómo desea ser vista por los demás.

¿Por qué el azul y el rojo reflejan una alta autoestima?

El azul es un color asociado con la calma, la estabilidad y la confianza. Según estudios en psicología del color, quienes lo eligen suelen transmitir equilibrio emocional y seguridad en sus decisiones. Es un tono que no necesita imponerse para destacar, lo que refleja una autoestima tranquila pero firme.

Por otro lado, el rojo representa energía, determinación y poder. Es un color que capta la atención de inmediato y que, según la experta Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, "está vinculado con la acción, la pasión y la autoconfianza". Elegirlo implica asumir protagonismo sin temor, una característica común en personas con alta autoestima.

Ambos colores, aunque opuestos en intensidad, coinciden en algo clave: comunican seguridad interna y una relación positiva con la propia imagen.

¿Cómo usar azul y rojo para potenciar tu imagen personal y autoestima?

Incorporar estos colores en el vestuario no implica abandonar los básicos, sino complementarlos estratégicamente. El azul en sus diferentes tonalidades funciona bien en looks profesionales o cotidianos, aportando sofisticación sin esfuerzo. Es ideal para quienes buscan proyectar confianza de manera sutil.

Por su parte, el rojo puede utilizarse como punto focal: en prendas clave, accesorios o incluso maquillaje. Su impacto visual ayuda a reforzar la presencia y a transmitir determinación. "Vestirse con colores que nos representan puede influir directamente en cómo nos sentimos y actuamos", señala la psicóloga Jennifer Baumgartner, autora especializada en comportamiento y vestimenta.