Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025 llenas de fe y voces estelares
La tradicional serenata a la Virgen de Guadalupe, conducida por el Padre José de Jesús y Luz Elena González promete una noche emotiva y profundamente devocional.
Una de las celebraciones más esperadas del año llega a Azteca Uno, las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025, que serán transmitidas este 11 de diciembre, justo al terminar Hechos.
El especial estará conducido por el Padre José de Jesús, quien aportará el toque espiritual, y la presentadora Luz Elena González, reconocida por su cercanía con el público.
Como cada año, el evento se realizará desde la Basílica de Guadalupe, y en esta edición contará con un elenco estelar preparado para llenar la noche de música, devoción y tradición mexicana. La producción promete un espectáculo emotivo para celebrar a la Morenita del Tepeyac.
Invitados a las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe
Como cada año el recinto sagrado se engalanará con las voces de reconocidos artistas y este 2025 no sería la excepción por eso aquí te dejamos quienes estarán en esta noche llena de paz.
- Viviann Baeza: Es reconocida por su gran potencia vocal y presencia escénica que combina balada, pop y regional.
- Denisse de Kalafe: La legendaria intérprete de “Señora, Señora” nos acompañará en esta celebración a la guadalupana.
- Tatiana: La “Reina de los Niños”, cuya larga carrera la ha convertido en un ícono familiar. Además de su repertorio infantil, Tatiana destaca por su carisma y su capacidad para generar momentos emotivos en escenarios religiosos.
- Germán Montero: Su sello vocal intenso y su interpretación ranchera aportarán fuerza y tradición al homenaje guadalupano.
- Carolina Ross: Una de las voces jóvenes más queridas en plataformas digitales sumará frescura y sentimiento a la serenata.
- Esmeralda Ugalde: Su voz versátil le permite moverse entre balada, pop y regional con soltura.
- Coro de la obra Malinche: Conformado por intérpretes teatrales de primer nivel, este coro aportará dramatismo, armonía y un toque escénico único
- Priscila: Reconocida por su trayectoria en la música regional aportará un ambiente de devoción.
- Sara Ángel: Cantante en ascenso que destaca por su tono dulce y sus interpretaciones emotivas.
- Mariachi Fiesta de México: Este grupo llevará el sonido tradicional del mariachi a la Basílica mostrando el ambiente clásico de las serenatas a la Virgen.
Vive una noche llena de fe, música y tradición en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025. Una transmisión que promete llenar los hogares mexicanos de unión, esperanza y emoción en vísperas del 12 de diciembre.