Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025 llenas de fe y voces estelares

Una de las celebraciones más esperadas del año llega a Azteca Uno, las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025, que serán transmitidas este 11 de diciembre, justo al terminar Hechos.

El especial estará conducido por el Padre José de Jesús, quien aportará el toque espiritual, y la presentadora Luz Elena González, reconocida por su cercanía con el público.

Como cada año, el evento se realizará desde la Basílica de Guadalupe, y en esta edición contará con un elenco estelar preparado para llenar la noche de música, devoción y tradición mexicana. La producción promete un espectáculo emotivo para celebrar a la Morenita del Tepeyac.

Invitados a las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe

Como cada año el recinto sagrado se engalanará con las voces de reconocidos artistas y este 2025 no sería la excepción por eso aquí te dejamos quienes estarán en esta noche llena de paz.



Es reconocida por su gran potencia vocal y presencia escénica que combina balada, pop y regional. Denisse de Kalafe : La legendaria intérprete de “Señora, Señora” nos acompañará en esta celebración a la guadalupana.

: Cantante en ascenso que destaca por su tono dulce y sus interpretaciones emotivas. Mariachi Fiesta de México: Este grupo llevará el sonido tradicional del mariachi a la Basílica mostrando el ambiente clásico de las serenatas a la Virgen.

Vive una noche llena de fe, música y tradición en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025. Una transmisión que promete llenar los hogares mexicanos de unión, esperanza y emoción en vísperas del 12 de diciembre.