11 ideas para acomodar jardines pequeños y que se vean como de ensueño: no necesitas muchas cosas

Si tienes un jardín pequeño en casa, pero no sabes cómo decorarlo o remodelarlo totalmente, es posible que necesites inspiración. Checa estas 11 ideas de cómo puedes acomodarlo todo para que se vea como de una casa de ensueño, sin la necesidad de comprar muchas cosas.

Todo se basa en distribución inteligente, iluminación y detalles estratégicos , según recomienda el portal experto en decoración de interiores Architectural Digest. Por eso, debes seguir todos estos consejos:

¿Cuáles son las mejores ideas para acomodar jardines pequeños que se vean como de ensueño?

1. Jardín vertical con pallets reciclados

Un jardín vertical.|(ESPECIAL/Pinterest)

Coloca un pallet de madera lijado y barnizado contra una pared. Añade macetas pequeñas o bolsas de cultivo sujetas con ganchos. Esto libera espacio en el suelo y crea un punto focal verde inmediato.

2. Camino de piedras tipo sendero mágico

Camino de pidras en jardín pequeño.|(ESPECIAL/Pinterest)

Usa piedras planas o lajas económicas para crear un pequeño sendero curvo. Colócalas directamente sobre tierra compactada o grava. La curva da sensación de profundidad y hace que el jardín parezca más grande.

3. Rincón zen minimalista

Delimita una esquina con grava blanca y agrega una planta protagonista (como un bambú o una suculenta grande). Puedes añadir una piedra decorativa central. Menos es más: el vacío también decora.

4. Iluminación cálida tipo cuento

Una iluminación cálida.|(ESPECIAL/Pinterest)

Instala luces solares o guirnaldas cálidas alrededor de una pared o cerca. No necesitas instalación eléctrica complicada. La luz tenue transforma por completo el ambiente en la noche.

5. Espejo exterior para ampliar visualmente

Dale profundidad a tu jardín pequeño con espejos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Coloca un espejo resistente a la intemperie en una pared estratégica. Reflejará las plantas y dará sensación de mayor profundidad. Funciona especialmente en patios cerrados.

6. Macetas a diferentes alturas

Usa bancos pequeños, cajas de madera o escalones para colocar macetas en distintos niveles. Esto crea dinamismo visual y evita que todo se vea plano.

7. Jardín monocromático elegante

Elige plantas de una misma gama de color (por ejemplo, verdes intensos o verdes con blanco). La uniformidad visual genera armonía y sensación de diseño profesional.

8. Fuente pequeña de bajo costo

Existen fuentes solares compactas que puedes colocar en una maceta grande o recipiente reciclado. El sonido del agua añade un efecto relajante sin ocupar mucho espacio.

9. Muro con enredaderas

Si tienes una pared libre, planta enredaderas en la base y guíalas con hilo transparente o malla ligera. En poco tiempo tendrás un fondo natural espectacular.

10. Mini sala bohemia

Coloca dos sillas plegables y una mesita pequeña. Añade cojines impermeables y una alfombra exterior económica. Incluso un espacio de 2x2 metros puede sentirse acogedor.

11. Jardín aromático funcional

Planta hierbas como romero, menta o lavanda en macetas alineadas o en forma semicircular. Además de decorar, perfumarán el ambiente y serán útiles en la cocina.