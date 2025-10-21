Dani Flow presume a su nueva hija envuelto en polémica

El apodado Rey del Morbo es uno de los personajes más polémicos de la industria musical, misma que hoy día tiene una apertura en muchos sentidos. Y es que una de las críticas más duras hacia el género urbano del reggaetón viene del lado lírico. Ante eso, a Dani Flow no le ha importado y así incluso vive su vida amorosa, pues ya se convirtió en papá de nueva cuenta, esto de dos distintas mujeres.

El reggaetonero mexicano recientemente (últimas horas) tuvo a su nueva hija, esto fruto de su relación con Jocelyn Lino, quien es su esposa “oficial”. Y es que es necesario recordar que el artista mexicano vive en una abierta relación poliamorosa. Jocelyn es la esposa, mientras que la novia se llama Valeria Zepeda.

En ese sentido, se entiende que el mexicano está viviendo un momento grato, pues desde semanas pasadas había compartido su anhelo de recibir a Danie Soph con unas fotos junto a su esposa y a su otra hija. Por ello, muchos se preguntaron sobre la cantidad de hijos de Víctor Daniel Valladares.

¿Cuántos hijos tiene Dani Flow?

Aclarado el punto de su relación poliamorosa, con su esposa tiene dos hijas. La recién nacida Danie Soph y Lucie. Mientras que Valeria Zepeda tuvo a Jovalie, nacida hace un año. Por ello, se entiende que Daniel se encuentra encantado con sus tres hijas, que son parte de un tipo de amor que se ha posicionado en las tendencias de las relaciones abiertas.

Ante el nacimiento de la nueva criatura, muchos comentarios se hicieron presentes, y aunque en general se pudieron leer buenos comentarios, también se lee constantemente la mención a su lío amoroso. Muchos dicen que es algo que está mal y otros simplemente se burlan o comentan con sarcasmo sobre la lealtad de parte de Jocelyn Lino.