Danilo Carrera se viste de luto tras inesperada muerte

Danilo Carrera se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles debido a que enfrenta la dolorosa muerte de un familiar muy querido. Dada la situación es que los seguidores le han estado enviando sus constantes mensajes de apoyo tras su publicación de un mensaje muy triste.

¿Qué familiar de Danilo Carrera murió?

Quién murió es José Leopoldo Carrera Drouet, abuelo paterno de Danilo Carrera. Si bien la noticia no fue confirmada por el actor, si lo dio a conocer por las redes sociales de su hermano Felipe.

“Con profundo pesar, la esposa, hijos, nietos y hermano comunican el sensible fallecimiento y se unen en oración por el eterno descanso de su alma”.

Además, también se conoció la información de que el cuerpo fue velado el 9 de enero en Ecuador. En cuanto a la Federación Ecuatoriana de Tenis dijo que:

“Expresa su sentimiento de solidaridad ante el sensible fallecimiento de JOSE LEOPOLDO CARRERA DROUET, hermano de nuestro Presidente Vitalicio, Danilo Carrera Drouet. Extendemos este sentimiento de pesar a sus familiares y amigos. Paz en su tumba”, se lee.

José Leopoldo Carrera Drouet, abuelo del actor ecuatoriano Danilo Carrera, murió el pasado 9 de enero de 2026 en Guayaquil, Ecuador, a los 92 años.

Por el momento no han trascendido las causas de la muerte. Desde sus familiares hasta los comunicados oficiales, han solamente informado con profundo pesar la partida de José Leopoldo, pero sin decir el motivo del fallecimiento.

Tampoco hay mucha información sobre el hombre ni a que se dedicaba. Danilo Carrera por su parte recordó cómo enfrentaba los momentos difíciles, destacando una frase que marcó su filosofía de vida: “Al mal tiempo, buena cara”.

“Gracias por las memorias, por las enseñanzas y por los instantes que duran para siempre”,escribió Carrera. Como era de esperarse, los seguidores le dejaron sus mensajes de apoyo y cariño ante una situación muy dolorosa.

