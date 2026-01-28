De JLo a Nadia Ferreira: ¿Quiénes son las madres de los 8 hijos de Marc Anthony? Así es la EXTENSA familia del salsero

Marc Anthony y Nadie Ferreira sorprenden al anunciar que se encuentran a la espera de su segundo hijo juntos , el octavo del cantante. La noticia se dio a conocer a través de un emotivo post vía Instagram en el que la modelo compartió una imagen de su baby bump junto a la mano de su esposo y su primer hijo, Marco. “Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser un hermano mayor”, se lee en la descripción de la imagen que ya cuenta con medio millón de likes.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Si bien este es el segundo hijo de Marc Anthony con Nadia Ferreira, para el salsero representa su octavo descendiente, pues éste cuenta con una extensa lista de romances, que incluye a reconocidas figuras del mundo del espectáculo y el entretenimiento. A continuación, te contamos quiénes son las madres de los 8 hijos del intérprete de “Vivir mi vida”.

¿Quiénes son las madres de los 8 hijos de Marc Anthony? Así es la EXTENSA familia del salsero

Marc Anthony tiene ocho hijos. Su incursión en el mundo de la paternidad se dio con su primer gran amor, la expolicía Debbie Rosado (1993 - 2000), con quien estuvo antes de saltar a la fama. Con ella, dio la bienvenida a su primera hija, Adriana. Posteriormente, adoptaron a su segundo hijo, Alex. La relación no prosperó y poco después terminaron.

A inicio de los 2000, el cantante inició un romance con la ex-Miss Universo Dayanara Torres, el cual terminó en matrimonio y duró cerca de cuatro años. Durante este tiempo, la pareja tuvo dos hijos, Cristian y Ryan. Poco después de su divorcio, Anthony se volvió a casar. Esta vez con Jennifer Lopez, con quien ha tenido su relación más estable. La Diva del Bronx y el salsero estuvieron casados durante siete años, de 2004 a 2011. Como resultado de su matrimonio, tuvieron a los gemelos Max y Emme.

De 2012 a 2016 Marc Anthony estuvo casado con la modelo venezolana Shannon de Lima, aunque con ella no tuvo hijos. Para 2022, el artista inició una relación con Nadia Ferreria, con quien unió lazos matrimoniales en Miami de 2023. Con ella, comparte a su pequeño hijo de apenas un año, Marco, además de estar a la espera de su segundo bebé.