Marc Anthony confirma que será PAPÁ por OCTAVA vez a sus 57 años

La familia de Marc Anthony c rece puesto que, el cantante de salsa confirmó que será padre por octava vez a sus 57 años. El puertorriqueño tendrá un bebé con la ex Miss Universo, Nadia Ferreira, con quien tendría dos hijos juntos ya. Esta noticia se dio durante las primeras horas del miércoles 28 de enero de 2026 a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

De acuerdo con los primeros informes, Nadia Ferreira tendría entre 5 y 6 meses de embarazo, por lo que, el nacimiento del octavo hijo de Marc Anthony podría darse a mediados de este 2026.

Este 28 de enero es una fecha especial para Nadia Ferreira y Marc Anthony

Marc Anthony y Nadia Ferreira eligieron una fecha especial para revelar que serían padres por segunda vez, y es que este día celebran su tercer aniversario como marido y mujer. En la fotografía que publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram, se puede ver la pancita de la ex Miss Universo, la cual viene acompañada de la mano del cantante y la manita de su primer hijo llamado Marquito, quien será el hermano mayor.

¿Cuándo se casaron Marc Anthony y Nadia Ferreria?

La ex modelo y el salsero se casaron el 28 de enero de 2023 en una ceremonia muy cuidada y bastante lujosa en Miami, en esta fiesta se pudieron ver a personalidades famosas de la talla de David y Victoria Beckham, Daddy Yankee, Vin Diesel, Lin-Manuel Miranda, Maluma e incluso Salma Hayek.

Cuando pasó un año, la pareja reveló que esperaban la llegada de su primer hijo Marco Antonio, y hoy casi 3 años después, vuelven a dar a conocer que serán padres por segunda vez, pero para el compositor, será la octava ocasión en que se convertirá en papá.

¿Quiénes son los hijos de Marc Anthony?

El cantante de salsa tiene 8 hijos en total y son: Ariana y Alex quienes fueron adoptados, con Debbie Rosado. Christian y Ryan fueron producto del amor que tuvo con Dayanara Torres, con quien contrajo matrimonio. Max y Emme fueron concebidos con Jennifer López, y ahora Marquito con Nadia Ferreria, más el que ya viene en camino, mismo que podría nacer a mediados de este 2026.