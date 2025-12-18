Edna Monroy rompe el silencio y muestra PRUEBAS a meses de sufrir violencia tras su divorcio

A meses de haber denunciado a su expareja por agresión física, la conductora Edna Monroy decidió romper el silencio y expresar con pruebas todo lo que ha vivido tras estos hechos, también indicó que actualmente ha sufrido violencia digital por parte de internautas tras las declaraciones de la pareja de su exesposo.

A través de redes sociales Monroy decidió publicar una serie de hechos de manera cronológica para alzar la voz, en la grabación empieza destacando que en 2019 se divorció por dinámicas de control, faltas de respeto y violencia emocional , reiteró que dentro de esas dinámicas hubo un hecho que la marcó profundamente, ser grabada en momentos de conflicto sin su consentimiento, hasta que un día al pedir respeto y poner límites fue agredida junto con su hermano, quien esa vez terminó con heridas que requerían de atención médica.

#ViolenciaPsicológica #Gaslighting #AbusoNarcisista #ManipulaciónEmocional ♬ sonido original - Edna Monroy @ednamonroyc Este reel no es ataque, es aclaración de los hechos cronológicamente, la repetición de patrones (si, ya lo estoy trabajando con mi psicóloga), y porque hay DOS historias mal contadas. No soy perfecta, he cometido MUCHOS errores, pero siempre he sido honesta, soy educación y tengo buenos sentimientos. Si no sabes del tema, pls no ataques, esto está hecho para quienes “creen saber”. Es parte de mi vida, parte de MI historia, lo que YO viví, y lo que necesito ACLARAR para quienes tienen una versión distorsionada. Si alguna vez reaccionaste y luego te hicieron sentir culpable por cómo reaccionaste… este video es para ti. No todas las violencias dejan marcas visibles. Algunas se esconden en fragmentos, ediciones y silencios. No te graban para ayudarte. Te graban para controlarte. Y eso también es violencia. Entender el patrón también es parte de sanar. #ViolenciaEmocional

Edna Monroy vuelve a vivir violencia con su nueva pareja

Tras el divorcio y con su nueva pareja pensó que las cosas cambiarían, sin embargo, la historia volvió a repetirse, en momentos de tensión, en discusiones cuando ella se encontraba emocionalmente alterada fue grabada por su pareja, además, destacó que fue violentada físicamente por segunda vez por parte de él y la historia fue contada sin un contexto y en contra de ella.

Esto no es un hecho aislado, es una historia que se repitió, Y cuando una historia se repite ya no es casualidad. Hace muchos años que no hablaba de esto pero por lo que está pasando hoy necesito hacerlo, expresó la modelo.

Edna Monroy denuncia violencia digital

Tras presentar una denuncia ante las autoridades sus dos exparejas se encontraron públicamente, “dos personas de mi pasado que no tenían relación entre sí se vieron”, a partir de ahí Edna Monroy denunció que las agresiones digitales comenzaron a llegarle, debido a que el día del encuentro de sus exparejas, ese día la esposa de su primer exesposo publicó un video hablando de una persona que supuestamente los acosa desde hace unos años, sin mencionar su nombre dejó pistas que se trataba de ella a partir de ahí empezaron los ataques, mensajes de odio, acoso e incluso

“Yo no estoy aquí para acusar, sino para explicar porque cuando una historia se repite, cuando el mismo patrón aparece con personas distintas ya no se trata de una reacción mía, se trata de algo mucho más profundo y es mi historia y la voy a seguir contando“ expresó la conductora al concluir su video.