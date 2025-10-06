Famosa conductora sorprende al mostrar lesiones tras su divorcio

La reconocida conductora de televisión Edna Monroy sorprendió a todos en las últimas horas luego de mostrar a través de sus redes sociales marcas en su rostro. Según expuso, se trata de las consecuencias de la violencia que sufrió de su ex pareja, Enrique Fuentes.

Según detalló la propia Edna Monroy, los hechos denunciados habrían tenido lugar en el mes de septiembre pasado, más precisamente el día 8 en horas del mediodía.

¿Porque Edna Monroy denunció a Enrique Fuentes?

En el video compartido por Edna Monroy a través de historias de su Instagram, afirma: “Hoy es 8 de septiembre, estoy haciendo un video que no sé si algún día lo publicaré. Sufrí una agresión por segunda vez de mi ex pareja, una persona que por las buenas es muy bueno pero por las malas es híjole. Lleva un año y medio así, pues no es la primera vez que es agresivo físicamente, de hecho es la segunda así tan fuerte”.

Luego de publicar este video, la conductora explicó que tras el episodio su vida cambió drásticamente y que no fue algo que planeó pero que “sabía que tenía que hacer”. Reconoció que su vida no podía seguir así y que durante mucho tiempo caminó en silencio, apagándose poquito a poquito, sin darse cuenta.

“A veces la violencia no aparece con golpes, se va colando de amor, de rutina y así es la vida”, expresó Edna Monroy. También confesó sentir miedo por esta nueva etapa que comenzó, pero que siente la fuerza necesaria.

¿Quién es Enrique Fuentes?

El hombre señalado y acusado de violencia de género tiene 50 años. Se trata de Enrique Fuentes, un consultor financiero que es hermano de Martín Fuentes, actual esposo de Jacqueline Bracamontes.

Además, el padre de Enrique Fuentes es un temido abogado que litigó a golpes, con una pistola en su escritorio y amenazas. Fue prófugo de la Justicia y se vio envuelto en el homicidio de una expareja. También está acusado de lavado de dinero y soborno en Estados Unidos.