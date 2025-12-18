Así fue la vez que Cristiano Ronaldo le hizo una llave de Lucha Libre a un bicampeón de Exatlón México. El programa ha reunido a grandes atletas de alto rendimiento, y un grupo que estos deportistas que arriban a las playas del reality show, son exfutbolistas; y esta leyenda de la marca tuvo el honor de medirse ante CR7 en el 2013 en un partido amistoso.

El bicampeón de Exatlón México que sufrió una llave de Lucha Libre por parte de Cristiano Ronaldo es Patricio Araujo; esto sucedió cuando Capitán Coraje aún jugaba para las Chivas del Guadalajara allá por el lejano 2012, cuando el Bicho estaba por vivir el inicio de una serie de récords y éxitos.

¿En qué partido Cristiano Ronaldo le hizo una llave de lucha libre a Pato Araujo?

Esto sucedió en el año del 2012 cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Real Madrid bajo el mando de Mourinho y Pato Araujo defendía los colores de las Chivas del Guadalajara. Este fue un juego de pretemporada en un cotejo amistoso que se jugó en Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron cuando corría el minuto 55, y en un balón dividido que ingresaba al área chica del Rebaño Sagrado, Capitán Coraje fue a cubrir a Ronaldo, quien ya lo estaba esperando, pero lejos de querer quitarse la marca del mexicano, el portugués tomó a Pato por el cuello, lo bajó y lo soltó hacia abajo, esto hizo que las piernas del defensa rojiblanco giraran, y ante cámaras pareció que, el 7 Merengue le había hecho una llave de Lucha Libre al hoy leyenda de Exatlón México .

¿En qué equipos de la Liga MX jugó Pato Araujo?

Patricio Araujo es Bicampeón de Exatlón México, sin embargo, la leyenda Roja tiene un pasado en el futbol mexicano, de hecho, fue el líder de la Selección Mexicana Sub-17, los cuales se coronaron en el Mundial de Perú 2005. Sin embargo, también es recordado por haber defendido la playera de Chivas, club con el que debutó en el 2006.

Con Chivas levantó el Torneo Apertura 2006, con el Rebaño Sagrado pudo estar desde el 2006 hasta el 2016, en este año fue vendido al Puebla; con la Franja estuvo hasta el 2018. Posteriormente llegó en el 2019 al Celaya de la Liga de Ascenso, y jugó por un tiempo en el Acaxees de Durango, plantilla que compite en la Liga de Balompié Mexicano.