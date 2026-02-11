“El Patrón” reta a Eleazar Gómez a una pelea arriba del ring: “En 25 segundos lo tendría en el suelo”

Una vez más “El Patrón”, Alberto Del Río vuelve a expresar sus diferencias contra Eleazar Gómez a tal grado que lo retó públicamente a estar arriba del ring, “díganle que lo estoy esperando”.

Del Río quien ha destacado que entrena lucha olímpica desde los 4 años señaló que en dado caso de que se diera un enfrentamiento contra Gómez, “en 25 segundos lo tengo en el piso".

¿Por qué existe una rivalidad entre Alberto Del Río y Eleazar Gómez?

Ambas celebridades compartieron un 24/7 dentro de La Granja VIP y en un momento clave que se vivía dentro de La Granja, Del Río y Gómez protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos cuando se señaló que Eleazar había roto una de las reglas de contacto físico contra el luchador tras una discusión, situación que llevó a una llamada de atención hacia al joven actor. Mientras que Del Río fue nominado automáticamente.

Debido a este episodio el luchador mostró una actitud más directa, confrontativa y dominante contra el actor, aunque el actor mostró una actitud más estratégica y verbal, sí quedó claro que entre ellos había una fuerte confrontación.

Tras las polémicas declaraciones de Alberto de enfrentarse contra su excompañero arriba de un ring se reavivó la rivalidad y con ello las reacciones de sus fans al mostrar opiniones divisas, unos indican que el reality ya terminó y ahí tuvo que quedarse todo, mientras que otros anhelan en que sí se realice este enfrentamiento.