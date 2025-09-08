Emiliano Aguilar explota contra Pepe Aguilar tras hablar de su nieta. “Ni la conoces, carnal”

No pasó ni un día tras la última entrevista publicada de Pepe Aguilar, y Emiliano Aguilar ya respondió con fuertes declaraciones hacia su padre. El rapero reveló “la verdadera razón” por la que no habla con el cantante de regional mexicano y le pidió que no hablara de su hija.

En una entrevista con el productor y empresario Pepe Garza, el intérprete de “Por Mujeres Como Tú” dijo que Emiliano no le ha hablado en los últimos dos años y que no le ha dejado conocer a su nieta. También dijo que su primogénito no tiene solo una, sino dos hijas.

Emiliano Aguilar destapa el motivo por el que se enfrentó a Pepe Aguilar [VIDEO] En exclusiva, Emiliano Aguilar revela los detalles sobre el enfrentamiento que tiene con su padre.

“Ya estoy harto”, le dice Emiliano a Pepe Aguilar tras declaraciones sobre sus “nietas”

En un video publicado en TikTok, Emiliano Aguilar explotó contra su padre por supuestamente mentir acerca de la razón de su distanciamiento; también reaccionó negativamente ante las declaraciones que Pepe hizo sobre Aislinn Ángela, su hija. “Ese vato no tiene ningún derecho de hablar de mi hija en internet, ni la conoces carnal, cómo vas a hablar de ella si ni la conoces”, dijo el rapero.

Emiliano no aclaró la declaración de Pepe sobre si tiene una segunda hija, él solo reconoció la existencia de Aislinn Ángela, quien comparte el nombre de su tía. En su entrevista con Pepe Garza, Pepe Aguilar dijo que acababa de enterarse que tiene otra nieta.

Visiblemente molesto, Emiliano dijo cuál es la razón por la que no habla con su padre. “Acabo de ver la entrevista de mi papá y la neta ya estoy harto de que diga que yo soy el que no lo busco, así que te voy a refrescar la memoria”, dijo.

Según la versión de Emiliano, es el rechazo de su progenitor lo que motivó su alejamiento. “Por más cosas malas que he hecho en la vida, o por más rudo que quisiera aparentar ser, siempre un niño o un vato quiere el amor de su padre”.

Emiliano dice que por mucho tiempo él mandaba mensajes diario a Pepe, compartiéndole imágenes de sus trabajos de plomería y construcción en Estados Unidos. Le mandaba los buenos días y le decía que lo quería mucho, relata. “Nunca me contestaba. De vez en cuando, cada semana y media o cada 2 semanas”.

El rapero admitió que “la neta sí duele” que su padre lo ignorara, pero eventualmente decidió tomar distancia. “Un día yo dije, ¿sabes qué? Mejor ya no le voy a decir nada, porque es mucho mejor yo estar bien mentalmente, que ya tengo a mi familia, en vez de estar mandándole mensaje y que no me conteste”.