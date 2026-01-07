12 ideas de maquillaje para labios estilo coreanos: son tiernos y quedan con todo tipo de piel

El maquillaje de labios coreano se está haciendo muy popular, y lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde tu casa. En esta selección de 12 ideas, te mostramos cuáles son los mejores para lucir tierna, que van con todo tipo de piel y que además son fáciles de desmaquillar.

De acuerdo con la revista de moda Glamour, esta tendencia surgió a partir de la técnica blurred lips, que hace que los labios se vean más voluminosos sin necesidad de recurrir a cirugías estéticas. Checa estas propuestas seguras y déjate enamorar por su estilo, ideal para combinar con diferentes outfits.

Una por una, las ideas de maquillaje para labios estilo coreano que se ven hermosos

Labios Gradient clásico rosado: aplica un tono rosado intenso en el centro de los labios y difumina hacia afuera con el dedo o esponja para un efecto suave y “just bitten” que da frescura.

El Gradient clásico rosado el labios tipo coreanos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Ombre melocotón a coral: usa un tono coral en el centro y un melocotón más claro hacia los bordes; mezcla bien para un look dulce y veraniego.

usa un tono coral en el centro y un melocotón más claro hacia los bordes; mezcla bien para un look dulce y veraniego. MLBB (My Lips But Better): elige un bálsamo tintado que imite tu tono natural de labios y déjalos suaves y nutricos, perfecto para un estilo diario discreto.

elige un bálsamo tintado que imite tu tono natural de labios y déjalos suaves y nutricos, perfecto para un estilo diario discreto. Blurry lips suave: con tintas tipo mousse, presiona el color en el centro y difumina sin contornos marcados para un acabado borroso velvet que se ve muy natural.

con tintas tipo mousse, presiona el color en el centro y difumina sin contornos marcados para un acabado borroso que se ve muy natural. Gloss jugoso translúcido: después de un tinte suave en el centro, añade un gloss transparente para un efecto jelly lips húmedo y lleno de vida.

después de un tinte suave en el centro, añade un gloss transparente para un efecto húmedo y lleno de vida. Coral degradado dulce: combina dos tintes coral (uno más claro, otro más profundo) concentrando el oscuro en el centro para lograr un look cute y luminoso.

combina dos tintes coral (uno más claro, otro más profundo) concentrando el oscuro en el centro para lograr un look y luminoso. Rosa cereza suave: aplica una tintura cereza ligera en el centro y difumina con toque de bálsamo; queda fresco y romántico sin verse pesado.

aplica una tintura cereza ligera en el centro y difumina con toque de bálsamo; queda fresco y romántico sin verse pesado. Nude rosado natural: usa tonos nude con base rosada solo en el centro, desenfocado hacia los bordes, para un estilo elegante que realza sin saturar.

usa tonos nude con base rosada solo en el centro, desenfocado hacia los bordes, para un estilo elegante que realza sin saturar. Rosa bomba + gloss: centro intenso rosa fucsia con gloss encima, creando volumen y un efecto K-pop idols que brilla sin verse exagerado.

Con estos diseños de maquillaje para labios te verás increíble.|(ESPECIAL/Pinterest)

Frambuesa translúcida: coloca tintura frambuesa en la parte interna y mezcla con bálsamo húmedo para labios jugosos que contrastan con piel clara o morena.

coloca tintura frambuesa en la parte interna y mezcla con bálsamo húmedo para labios jugosos que contrastan con piel clara o morena. Peach blush lip: mezcla un tono durazno suave con un toque de iluminador en el centro para reflejar luz, ideal para looks frescos y tiernos.

mezcla un tono durazno suave con un toque de iluminador en el centro para reflejar luz, ideal para looks frescos y tiernos. Multi-tone gradient: empieza con un color más profundo en el centro (p. ej., rojo cereza), luego un tono medio y finalmente uno muy claro o glossy en los bordes para un degradado tridimensional que parece natural.

Cómo desmaquillar los labios de manera segura

Una vez que disfrutaste del maquillaje de labios tipo coreano y tienes que desmaquillarse de forma segura, lo mejor es usar productos oleosos como el agua micelar en aceite o el aceite de coco. Esto evitará que te frotes fuerte y dañes la piel. Luego, según Glamour, puedes usar el desmaquillarte común para quitar los restos que quedaron.