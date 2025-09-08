Pepe Aguilar revela que tiene OTRA nieta que NO conoce. “Me acabo de enterar”

Al estar distanciados desde hace años, se ha confirmado en varias ocasiones que Pepe Aguilar no conoce a su nieta, la hija de Emiliano Aguilar. Sin embargo, en una nueva entrevista el cantante de regional mexicano hizo una sorprendente revelación.

Aunque Emiliano ha hablado abiertamente sobre su hija y hasta la ha presentado en redes sociales, al parecer su propia familia ya creció.

Emiliano Aguilar destapa el motivo por el que se enfrentó a Pepe Aguilar [VIDEO] En exclusiva, Emiliano Aguilar revela los detalles sobre el enfrentamiento que tiene con su padre.

Pepe Aguilar revela que tiene 2 nietas que no conoce

Aislinn Ángela Aguilar es la primera hija de Emiliano y tiene 2 años de edad. Desde que nació, mucho se ha dicho sobre la nula relación que tiene con su abuelo y que comparte nombre con una de sus tías. Ahora, en una entrevista con el productor y empresario Pepe Garza, Pepe Aguilar reveló que tiene una segunda nieta.

“Yo no hablo con Emiliano, eh… Porque él no quiere, el cab*$%. No me ha hablado en 2 años el güey, no conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta, me acabo de enterar”, dijo el cantante de regional mexicano durante la entrevista.

No dio más detalles sobre la edad de su segunda nieta, su nombre o quién es su madre. Cabe mencionar que también Emiliano ha sido hermético en redes sociales sobre su vida romántica.

Sin embargo, el cantante sí aseguró que siempre “le echa porras” a su hijo, aunque este último no quiera hablar con él. “Siempre me da gusto cuando le va bien”.

Posteriormente reveló que Emiliano “se metió en bronquillas” recientemente, aunque no especificó a qué se refería. Aun así, Pepe Aguilar reiteró que su hijo mayor cuenta con su apoyo. “Tranquilo, no pasa nada, tú síguele en tu friega, síguele componiendo, síguele echando madrazos y así es esto hombre, es un negocio de resistencia más que de velocidad”, dijo.

Hace unos días resurgió una entrevista que Pepe Aguilar dio en 2017, donde asegura que Emiliano vive con trastorno de bipolaridad. Eso sucedió justo después de que ambos vivieran una fuerte polémica: a Pepe se le acusó de comparar a su hijo con un perro, por un meme que se compartió en la cuenta de Instagram dedicada a su mascota, “Gordo”.