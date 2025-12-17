Eugenio Derbez llega a CDMX para apoyar a su hija Aislinn luego de perder a su madre Gabriela Michel

La mañana de este miércoles el actor y comediante Eugenio Derbez arribó a la Ciudad de México para estar cerca de su hija Aislinn Derbez quien se encuentra en medio del duelo por la pérdida de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien falleció el pasado 24 de noviembre.

La actriz ha estado compartiendo momentos personales con sus seres queridos mientras enfrenta esta pérdida, y la presencia de su padre es un apoyo fundamental en medio del intenso período emocional que vive.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Derbez aclaró que desde el primer segundo que se enteró del deceso de su expareja tuvo comunicación con su hija, sin embargo, por motivos de trabajo no pudo estar físicamente con ella.

Además, reaccionó a las críticas que recibió por el live que realizó ante la muerte de Gabriela Michel y reiteró que no tiene que estar publicando en redes sociales lo que ocurre dentro de su familia o demostrar si está apoyando a su hija en este difícil momento. Asimismo, indicó que para Aislinn" fue un mes muy duro pero siempre se encuentra trabajando en ella misma".

¿Quién es la madre de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel no solo es conocida como la mamá de Aislinn Derbez sino fue actriz de doblaje y esposa de Jorge Alberto Aguilera.

Entre sus personajes destacan las voces de Samantha Jones en Sex and the City y la Reina Clarion en la saga Tinker Bell, también participó en el doblaje de la película La bella durmiente y series como Lost.