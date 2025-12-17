Shakira factura como nunca: Su gira es la más taquillera del 2025

La cantante colombiana Shakira se consolidó como la artista número uno en los Top Latin Tours 2025 de Billboard Boxscore , tras recaudar más de $327 millones de dólares con su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Con este logro, la barranquillera se convierte en la protagonista de la gira latina más taquillera de todos los tiempos realizada por una mujer.

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es sinónimo de empoderamiento femenino

Más allá de las cifras, el impacto de Shakira se refleja en el mensaje que acompañó las 64 fechas de su tour. Cada concierto fue una celebración del empoderamiento femenino, reforzando la narrativa que la artista ha defendido en su música reciente. Este enfoque no solo atrajo a millones de seguidores, sino que también posicionó a la colombiana como referente cultural en la industria global.

Shakira vendió más de 2.5 millones de entradas

El "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" vendió más de 2.5 millones de boletos en sus primeras etapas, superando ampliamente a otros artistas latinos. Según Billboard, Shakira fue la única artista latina en 2025 que logró superar los $100 millones de dólares en recaudación, alcanzando incluso más de $300 millones de dólares, una categoría propia que la coloca por encima de figuras como Bad Bunny, Karol G, Luis Miguel, RBD y Aventura, quienes dominaron el ranking el año anterior.

El éxito en Colombia: Bogotá, Medellín y Barranquilla

En su país natal, Shakira ofreció nueve conciertos, de los cuales seis se posicionaron en el Top 10 de los eventos con mayor recaudación del año.

Bogotá: 82.900 tickets vendidos y $12.3 millones de dólares recaudados.

Medellín: 73.200 tickets y $7.5 millones de dólares.

Barranquilla: 97.900 tickets y $11.3 millones de dólares.

Estos números confirman que la conexión de Shakira con su público colombiano sigue siendo única y poderosa.

Rauw Alejandro y Chayanne

Mientras Shakira lidera con $327 millones de dólares, otros artistas se quedaron atrás en el ranking. Rauw Alejandro, con su gira Cosa Nuestra, recaudó $91.7 millones en 49 presentaciones. Chayanne, por su parte, alcanzó $87.6 millones con 63 conciertos.

En un año donde el mercado latino mostró un “enfriamiento” según Billboard, Shakira rompió la tendencia y demostró que su propuesta artística sigue siendo capaz de llenar estadios alrededor del mundo.