Lanzan mensaje preocupante sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade ha pasado momentos difíciles en los últimos meses, en especial en temas de salud que le han condicionado su bienestar. Lamentablemente, se dio a conocer que la querida conductora fue hospitalizada, preocupando a todos por su estado de salud actual.

La preocupación ha aumentado, en especial cuando la conductora Michelle Vieth en una entrevista lanzó un mensaje preocupante, el cual pone en duda la estabilidad de la celebridad de televisión.

¿Qué comentó Michelle Vieth?

La conductora Michelle Vieth ofreció entrevista a medios de comunicación; ante el momento de la celebridad, aprovechó el momento para hablar sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, resaltando que es una amiga a la que quiere mucho, reconociendo su fortaleza y resiliencia ante los momentos difíciles.

Además de compartir el comentario de “La encomendamos a la Virgen de Guadalupe para que la proteja con su manto…”, dichas palabras dejan en claro que Yolanda, aunque se encuentra atendida por profesionales, se encuentra en un momento crítico de su vida. La también actriz Michelle Vieth deseó que su estado de salud no se encuentre frágil; así lo explica El Heraldo.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?

Aunque Yolanda Andrade confirmó que padece dos enfermedades degenerativas en el 2023, ha decidido no explicar de qué padecimientos se tratan, pero ha explicado que son enfermedades que con el tiempo afectarán su movilidad y capacidad de hablar.

Desde entonces, ha sido evidente el deterioro de su salud, puesto que ha realizado apariciones públicas en sillas de ruedas o con el uso de tanques de oxígeno, situación que ha sorprendido a todos los espectadores y a otras personalidades, en especial al tratarse de una reconocida conductora.

Recientemente, se confirmó que la conductora fue hospitalizada; posteriormente, su hermana menor, Marilé, en una entrevista en “Sale el Sol”, confirmó que se encontraba en el hospital recuperándose positivamente, pero que no estaba en terapia intensiva, puesto que se habían divulgado esos rumores al respecto, dejando en claro el estado de salud de ella.