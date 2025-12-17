9 ideas de looks cómodos que puedes usar en Navidad o Año Nuevo y no dejar de verte linda

¿Quieres lucirte esta Navidad 2025, pero no quieres arriesgar la comodidad? Hay looks que puedes usar y que son muy fáciles de combinar, sin necesidad de gastar tanto dinero ni sacrificar tu estilo .

Algunas tendencias de este año pueden servirte de inspiración. Según Vogue, lo que está de moda esta temporada otoño-invierno son las telas de terciopelo, las lentejuelas, así como los colores rojo y dorado.

Con estos datos, es más fácil darte una idea de cómo vestirte para la Nochebuena con tu familia o para la fiesta de Año Nuevo con amigos.

Ideas fáciles de outfits para Navidad o Año Nuevo.|(ESPECIAL/PINTEREST)

La opción más sencilla es buscar ropa nueva en tiendas comerciales; sin embargo, si quieres ahorrar dinero, también puedes usar prendas que ya tienes en casa. Para inspirarte, puedes consultar Pinterest, donde hay un montón de outfits padrísimos que podrían gustarte. A continuación, te mostramos nueve ejemplos:

Suéter rojo y jeans con tacones: La vieja confiable es usar el suéter rojo de manga larga para el frío de la noche, pero le puedes dar estilo con unos jeans y unos tacones negros abiertos, así no perderás elegancia. Además de combinarlos con joyas como un collar y pulseras doradas. Vestido midi de terciopelo en tono joya: Un vestido midi de terciopelo en verde esmeralda, borgoña o azul noche es elegante y muy festivo. Puedes combinarlo con zapatos de tacón dorado o plateado, clutch metálico y joyería sencilla (aros o collar delicado). Perfecto para cena familiar o fiesta formal. Sweater navideño + falda plisada metálica: Un suéter con motivos navideños y una falda midi plisada en plata u oro combinan comodidad y brillo. Combínalas con unos botines negros o tacones níquel, medias finas si hace frío y bolso pequeño elegante. Look monocromático rojo: Usa un top rojo + falda o pantalón rojo para un outfit poderoso y lleno de espíritu navideño. Combínalas con tacones nude, accesorios dorados y maquillaje con labios en rojo profundo. Blazer de lentejuelas + jeans: Es una mezcla de lo casual con lo chic usando un blazer de lentejuelas sobre una camiseta básica y jeans oscuros. Agrega zapatos de tacón simples, mini clutch negro y pendientes llamativos. Conjunto knit elegante (suéter + pantalón o falda): Set de punto metálico o en tonos neutros (champagne, crema) que da un aire de lujo discreto. Al combinarlo con accesorios dorados y botas tobilleras, crearás un outfit perfecto para eventos formales y festivos.

Un look elegante y cómodo.|(ESPECIAL/PINTEREST) Falda tartán + suéter cozy: La clásica falda escocesa no falla. Úsala con un suéter grueso en crema o burdeos es una mezcla de tradición y estilo moderno. Agrega un toque con medias opacas, botas altas y un abrigo color neutro para balancear el look. Look todo blanco invernal: Usa puras prendas blancas o en diferentes tonos de crema para dar una sensación de elegancia limpia y luminosa. Puedes agregar botines nude y joyería plateada o dorada para resaltar. Pantalón satinado + top con brillos: Los pantalones satinados con un top de cristales o lentejuelas crean un outfit sofisticado y con actitud party. Combínalos con zapatos de tiras, clutch metalizado y accesorios discretos para no recargar.

No olvides que los accesorios y un maquillaje bien definido pueden transformar un outfit simple en uno totalmente festivo, sobre todo en Navidad o Año Nuevo.