9 ideas de looks cómodos que puedes usar en Navidad o Año Nuevo y no dejar de verte linda
Te damos ejemplos de cómo combinar tu ropa para lucir genial estas fiestas, sin necesidad de gastar mucho dinero.
¿Quieres lucirte esta Navidad 2025, pero no quieres arriesgar la comodidad? Hay looks que puedes usar y que son muy fáciles de combinar, sin necesidad de gastar tanto dinero ni sacrificar tu estilo .
Algunas tendencias de este año pueden servirte de inspiración. Según Vogue, lo que está de moda esta temporada otoño-invierno son las telas de terciopelo, las lentejuelas, así como los colores rojo y dorado.
Con estos datos, es más fácil darte una idea de cómo vestirte para la Nochebuena con tu familia o para la fiesta de Año Nuevo con amigos.
La opción más sencilla es buscar ropa nueva en tiendas comerciales; sin embargo, si quieres ahorrar dinero, también puedes usar prendas que ya tienes en casa. Para inspirarte, puedes consultar Pinterest, donde hay un montón de outfits padrísimos que podrían gustarte. A continuación, te mostramos nueve ejemplos:
- Suéter rojo y jeans con tacones: La vieja confiable es usar el suéter rojo de manga larga para el frío de la noche, pero le puedes dar estilo con unos jeans y unos tacones negros abiertos, así no perderás elegancia. Además de combinarlos con joyas como un collar y pulseras doradas.
- Vestido midi de terciopelo en tono joya: Un vestido midi de terciopelo en verde esmeralda, borgoña o azul noche es elegante y muy festivo. Puedes combinarlo con zapatos de tacón dorado o plateado, clutch metálico y joyería sencilla (aros o collar delicado). Perfecto para cena familiar o fiesta formal.
- Sweater navideño + falda plisada metálica: Un suéter con motivos navideños y una falda midi plisada en plata u oro combinan comodidad y brillo. Combínalas con unos botines negros o tacones níquel, medias finas si hace frío y bolso pequeño elegante.
- Look monocromático rojo: Usa un top rojo + falda o pantalón rojo para un outfit poderoso y lleno de espíritu navideño. Combínalas con tacones nude, accesorios dorados y maquillaje con labios en rojo profundo.
- Blazer de lentejuelas + jeans: Es una mezcla de lo casual con lo chic usando un blazer de lentejuelas sobre una camiseta básica y jeans oscuros. Agrega zapatos de tacón simples, mini clutch negro y pendientes llamativos.
- Conjunto knit elegante (suéter + pantalón o falda): Set de punto metálico o en tonos neutros (champagne, crema) que da un aire de lujo discreto. Al combinarlo con accesorios dorados y botas tobilleras, crearás un outfit perfecto para eventos formales y festivos.
- Falda tartán + suéter cozy: La clásica falda escocesa no falla. Úsala con un suéter grueso en crema o burdeos es una mezcla de tradición y estilo moderno. Agrega un toque con medias opacas, botas altas y un abrigo color neutro para balancear el look.
- Look todo blanco invernal: Usa puras prendas blancas o en diferentes tonos de crema para dar una sensación de elegancia limpia y luminosa. Puedes agregar botines nude y joyería plateada o dorada para resaltar.
- Pantalón satinado + top con brillos: Los pantalones satinados con un top de cristales o lentejuelas crean un outfit sofisticado y con actitud party. Combínalos con zapatos de tiras, clutch metalizado y accesorios discretos para no recargar.
No olvides que los accesorios y un maquillaje bien definido pueden transformar un outfit simple en uno totalmente festivo, sobre todo en Navidad o Año Nuevo.