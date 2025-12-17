Yeri Mua fue agredida en ‘La Casita’ en el concierto de Bad Bunny: ella sería la responsable

En los últimos días, el concierto de Bad Bunny en México ha dado mucho de qué hablar, puesto que ha sido un evento musical que ha cumplido la gran expectativa de los espectadores. Además, en ‘La Casita’ ha recibido a todo tipo de influencers y celebridades, quienes igualmente disfrutaron del momento.

El 16 de diciembre se realizó una presentación más, donde estuvo presente la influencer y cantante Yeri Mua; sin embargo, ella no se quedó callada, puesto que fue agredida por otras de las asistentes, detallando todo el mal momento que llegó a experimentar.

¿Qué le pasó a Yeri Mua?

Yeri Mua formó parte de las invitadas que acudieron a ‘La Casita’ en el concierto de Bad Bunny. En sus historias de Instagram, en un inicio la celebridad habló del increíble momento que vivió, puesto que fue una gran forma de celebrar previamente su cumpleaños al acudir a la presentación del puertorriqueño. Aunque aclaró que no pudo grabar nada, puesto que les retiraron temporalmente el celular para estar ahí.

Lamentablemente, no todo fue perfecto, puesto que la artista detalló que a un lado de ella había una mujer de cabello rizado, quien constantemente la empujó y le ponía el pie para hacerla caer. Una situación que empezó desde el momento uno en que ellos llegaron ahí.

No todo fue malo, puesto que ante la incómoda situación, relató que la actriz Samadhi Zendejas, que estaba al otro lado de ella, la apoyó ante la incomodidad, pidiéndole que se acercara a ella para que la dejaran de empujar.

Aunque hasta el momento se desconoce el nombre de la mujer, la influencer Yeri Mua empezó a arremeter contra la chica, debido a la actitud tan agresiva que tuvo contra ella. Lo sucedido ha generado mucha controversia entre los followers de la creadora de contenido.

¿Quién estuvo en la casita de Bad Bunny en México?

En las presentaciones de Bad Bunny en México, dentro de ‘La Casita’ se ha visto la presencia de todo tipo de personalidades mexicanas; dentro de los nombres se destacan los siguientes:

Yalitza Aparicio

Galilea Montijo

Diego Boneta

Ana de la Reguera

Luisito Comunica

Karol Sevilla

Juanpa Zurita

Luchadores de la lucha libre

Aún quedan los conciertos del 19 al 21 de diciembre, por lo que debemos esperar a ver las personalidades que estuvieron dentro del recinto; pueden ser influencers, personalidades de televisión o celebridades.