VIDEO | Fátima Bosch se desvanece en pleno carnaval y preocupa a sus seguidores

Vaya susto que se llevaron los asistentes al desfile de carnaval en Ecuador, pues la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento momentáneo. Afortunadamente, después de tomar un respiro pudo recuperarse y continuar con su recorrido sin complicaciones graves, según se observa en videos difundidos en redes sociales y reportes del evento.

El incidente tuvo lugar en el desfile de la conocida Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, uno de los eventos más importantes del carnaval ecuatoriano. La Miss Universo se encontraba en ese lugar celebrando como invitada especial, cuando se sintió mal y se desvaneció.

¿Qué pasó con Fátima Bosch en el carnaval?

La fiesta parecía transcurrir con normalidad; recorría las calles sobre un carro alegórico y saludaba al público, pero de un momento a otro Fátima Bosch empezó a mostrar signos visibles de malestar, cansancio y un poco de mareo. Los videos que compartieron los asistentes muestran cómo pierde estabilidad y termina cayendo hincada al suelo sobre la plataforma del vehículo.

Les apuesto todo lo que ustedes quieran que Fátima Bosch @bosch_fatima, alias "Miss Huachicol", está embarazada y el papá es un cabrón de la Cuatroté. 🫰🏻✨ pic.twitter.com/HQAS3APBvI — Alfredo Acosta ☭⃠ (@Alfie_Acosta) February 16, 2026

De inmediato, personal del staff del evento acudió a auxiliarla, pero Fátima solo les pidió un poco de espacio para poder recuperarse, haciendo señales de que lo único que necesitaba era un poco de aire. Todo esto mientras los carros alegóricos seguían avanzando. Minutos después, la asistencia médica básica la asistió y logró estabilizarse y continuar.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Universo 2025?

Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado ni se ha reportado que este incidente implicara complicaciones médicas mayores para la modelo. Testigos y medios locales indicaron que tras descansar brevemente, Bosch se sintió mejor y decidió continuar con el recorrido, recibiendo aplausos y muestras de apoyo del público presente.

¿Por qué Fátima Bosch se sintió mal?

Bosch no ha informado nada al respecto, pero todo apunta a que se trató de un malestar relacionado con el agotamiento físico, altas temperaturas y la exigencia de la agenda oficial que ha llevado durante su gira. Y es que es bien sabido que durante estas hay jornadas largas, traslados constantes y exposición prolongada al sol y otros factores que provocan deshidratación o fatiga.