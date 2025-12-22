Fátima Bosch rompió el silencio por las acusaciones contra su familia por Miss Universo

Desde que se convirtió en Miss Universo, Fátima Bosch no ha dejado de convertirse en portada de los medios de comunicación y de proliferar en las redes sociales. Es que la representante de México no solo ganó el certamen de belleza sino que se ha visto envuelta en polémicas que hasta involucran a su familia.

Tras ganar Miss Universo, la nacida en Tabasco ha sido criticada por supuestas irregularidades en su elección como la mujer más bella del mundo. En este marco, se ha vinculado a su familia con el certamen por supuestos negociados y a esos señalamientos Fátima Bosch ha respondido recientemente.

¿Qué dijo Fátima Bosch ante las acusaciones hacia su familia?

Mientras las redes sociales y medios de comunicación se han hecho eco de los trascendidos en que la familia de Fátima Bosch era relacionada con el certamen Miss Universo, acusándolos directamente de haber comprado su corona, la representante de México no ha eludido el tema.

Fue en sus redes sociales que la mexicana sorprendió al postear un video en donde se puede ver a su familia en medio de una celebración en la que hacen un karaoke. En la imagen puede leerse “ESCÁNDALOOOO ‘La familia corrupta’ no se conforma solo con la corona… ahora quiere comprar un Grammy”.

¿Qué dijeron las redes del posteo de Fátima Bosch?

La publicación que Fátima Bosch hizo en su cuenta de Instagram, fue una clara respuesta a las críticas que ella y su familia han recibido desde que fue coronada como Miss Universo. La tabasqueña ha despertado así diferentes reacciones entre los internautas y las opiniones son divididas.

Mientras algunos usuarios aplauden la respuesta dada por Fátima Bosch, otros critican esta forma de comunicarse, señalando que es de adolescente y que no se ajusta con los atributos y lugar que hoy ostenta.

“También cooperamos para eso hermosa”, “Trata de ajustarte al papel que tienes. Siendo una mujer elegante y madura”, “Amo tu sarcasmo mi reina”, “Este contenido no es de una Miss Universo y menos hacer chiste de un momento tan polémico”, “El verdadero; le tenía miedo a la Funa pero ya no” y “Corrupta o no! La corona es tuya”, son algunos de los comentarios que los seguidores de Fátima Bosch dejaron debajo del posteo.