Fernando Reina pierde un diente en pleno evento: “mi papá se quedó chimuelo”

Lo que prometía ser un fin de semana de música y celebración terminó con un incidente inesperado para el empresario Fernando Reina, quien perdió uno de sus dientes durante la edición 26 del Vive Latino 2026 que se realizó en la Ciudad de México el pasado 14 y 15 de marzo.

A través de redes sociales, el hijo de Reina y la conductora Galilea Montijo, dio a conocer el incidente por el que atravesó su papá, en una primera publicación que se colgó en Instagram del empresario solo dio indicios de que estaban en el festival de música, ahí solo se logra ver un mensaje donde decía: “Van al Vive Latino padre e hijo y termina mal”.

Más tarde se dio a conocer que el Fernando Reina Iglesias había perdido uno de los dientes de enfrente durante el festival, durante el incidente él no se había dado cuenta, sin embargo, tras lo vivido su padre fue al dentista para su atención médica donde le reconstruyeron el diente.

¿Cómo fue que Fernando Reina se quedó chimuelo?

Fue mediante redes sociales que Mateo dio a conocer cómo habían pasado los hechos, en un inició señaló que él hizo sonar la historia muy trágica pero al final “terminó siendo bonita” y señaló que “mi papá se quedó chimuelo. Todo problema tiene solución”.

En un video comenzó narrando que él y su papá estaban en el slam cuando de repente noto que algo se le había caído a su padre, pero pensó que se trataba de un chicle, sin embargo, era su diente delantero, asimismo, expresó que si los hijos tienen la oportunidad de meterse a un slam con su papá recomienda no saltarse.

Estábamos en el slam y empieza un sr con sobrepeso a repartir cosas, yo pensé que a mi apa se le había caído un chicle, volteo a ver a mi apa y digo: ‘ora mi papá tenía un diente ahí’”

Ante estos hechos la expareja de la conductora tomó la situación con humor y también reveló que su diente fue reconstruido “ya estoy listo para el siguiente round”.

¿Quién es Fernando Reina Iglesias?

Fernando Reina Iglesias es un empresario que ha tenido presencia en el ámbito público por su trayectoria profesional como si vida personal, este último aspecto destacó cuando en el pasado formó un matrimonio y familia con Galilea Montijo. Actualmente, radica en el estado de Guerrero junto con su hijo y se ha mantenido activo en redes sociales compartiendo su día a día.